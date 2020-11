«Помогите! Я в тюрьме в Китае»: провокация, фейк или крик души уйгурского народа?

На этой неделе получила большой резонанс новость о том, что житель Санкт-Петербурга якобы нашел в купленном ботинке записку: «Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур». Эта информация, с одной стороны, вновь вызвала озабоченность правозащитников и мусульманской уммы за судьбу национальных меньшинств КНР, с другой стороны, заставила усомниться и задаться вопросами скептиков. Фейк это или правда? Имеют ли место в Поднебесной «трудовые лагеря»? В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

«Помогите! Я в тюрьме в Китае»

Telegram-канал «Mash на Мойке», а следом соцсети и СМИ опубликовали сообщение, что житель Санкт-Петербурга Арслан Гибадуллин купил пару обуви, внутри которой обнаружил записку: «HELP I AM IN JAIL IN CHINA PLEASE HELP UYGHUR» («Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур»). Парень обратился в магазин, где приобрел ботинки, написал дистрибьютору, но ничего не выяснил. Поэтому выложил в Сети, приложив соответствующие фотографии.

Сообщение расползлось по интернету. Пользователи снова начали обсуждать проблемы тюркских народов КНР (в частности, уйгур). Особенно переживает за коренное население Синьцзяна мусульманское сообщество.

Некоторые обратили внимание на логотип обуви, напоминающий бренд The North Face. Производитель опроверг свою причастность к использованию принудительного труда в Китае.

Вброс или проявление репрессивной машины?

В западных СМИ, а изредка и в российской печати, периодически возникают публикации о «трудовых лагерях» (или «лагерях перевоспитания»), в которых содержатся уйгуры, казахи, киргизы, татары и другие нацменьшинства Поднебесной. Правозащитники рассказывают про тюрьмы для мусульман. По их словам, репрессиям подвергли порядка миллиона человек. Активно используют «уйгурский вопрос» и американские политики.

Российские религиозные деятели тоже не стоят в стороне. Как сообщало «Реальное время», председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин поддержал притесняемых в Китае мусульман. Также в Казани состоялся пикет в их защиту. Согласился с татарстанским коллегой и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, призвав «сотрясти мировое сообщество» для защиты мусульман КНР.

В свою очередь, официально Пекин отрицает какое-либо давление на приверженцев ислама и других религий. Что касается информации о записке уйгура в обуви, представитель дипломатических кругов Китая в неофициальной беседе с корреспондентом «Реального времени» заявил, что это сообщение — «низкосортная фальшивка» и типичный вброс против Китая, который уже много лет эксплуатирует западная пропаганда.

«Речь может идти о провокации»

Китаевед Николай Вавилов, с которым связалось «Реальное время», находит несколько противоречий в кейсе с «посылкой» в ботинке, в связи с чем он предполагает, что здесь имеет место фейк. При этом эксперт не отрицает трений между китайскими властями и уйгурами.

— Во-первых, записка написана на английском языке, а не на уйгурском или китайском. Во-вторых, не указаны ни адрес, ни производитель этой обуви, ни о том, что автор находится в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В связи с этим появляется много сомнений, и возможно, в данном случае речь может идти о какой-либо провокации. История о насильственном трудовом перевоспитании уйгуров регулярно появляется в западных СМИ, а идея наказать Китай за это — ключевая в риторике обоих кандидатов в президенты США. Это крайне политизированная и идеологически накаченная кампания в прессе, — считает эксперт.

По его словам, Китай регулярно дает информацию в публичное пространство о росте населения Синьцзяна (выросло на четверть за 10 лет), его благосостояния, трудоустройстве трудовых мигрантов-уйгур в других провинциях, где они получают больше денег за работу, они получают квалификацию и т.д. «Но разговоры о том, что это реально «трудовые лагеря», которые используются для репрессий — это пока неподтвержденный миф американской пропаганды. Лет 20 назад доходило до смешного: например, сообщалось, что кроссовки Nike шьются вьетнамскими заключенными. Это стандартный прием черного пиара против Китая или других государств» — считает Вавилов.



— Но в то же время это не значит, что с точки зрения религии и определенных политических свобод в СУАР все довольно благополучно. Ситуация там очень напряженная. В 2009 году в Урумчи было восстание: масштабные погромы сопровождались убийством полицейских, чиновников, просто граждан, причем жертвы были с обеих сторон — китайцев и уйгур. После этого был введен комендантский час. В целом проблем стало меньше, напряженность спала, но район по-прежнему остается проблемной территорией — такой же, как и многие отдельные районы Средней Азии, Кавказа и т.д. То есть регион остается зоной повышенной угрозы экстремизма и террористической активности, — отметил собеседник издания.

Ученый подчеркнул: нужно понимать, что, во-первых, китайцы и уйгуры — это разные этносы, максимально друг на друга непохожие. Так что между ними постоянно возникают определенные трения. «Во-вторых, из-за рубежа усилилась поддержка уйгурского движения. Например, США вывели из списка террористических организаций «Исламское движение Восточного Туркестана». И в дальнейшем пропаганда в поддержку уйгур будет только нарастать, финансирование черного пиара и провокации — тоже», считает он.

Вавилов выделил два явления, которые косвенно связаны между собой. С одной стороны, действительно существует напряженность между китайцами и уйгурами. С другой, эта информация о записках в ботинках или видео, снятые на телефон с сообщением: «Я заключенный уйгур», могут свидетельствовать о том, что мы имеем дело с фейками.

— Но определенное давление на свободу вероисповедания существует, и уйгурский вопрос не надуманный. Трения между властями КНР и национальным меньшинством, исповедующим ислам (уйгуры), реально существуют. И эту проблему будет трудно решить, особенно если она подогревается из-за рубежа, — комментирует «Реальному времени» Вавилов.

«В Китае происходят такие вещи в более изощренных масштабах»

Однако мусульманский блогер Расул Тавдиряков считает, что такое «послание» из Поднебесной может быть вполне реальным. И уверен, что притеснения приверженцев ислама в Китае действительно имеют место.

— Никакое государство, которое занимается ущемлением прав граждан, особенно национальных и религиозных меньшинств, никогда в этом не признается. Наоборот, они будут высказывать благородные мотивы своих поступков — борьба с терроризмом и тому подобное. Этому есть тысячи свидетельств. Западные журналисты, российские блогеры ездили туда (в Восточный Туркестан), все это описывали, хоть они и не попадали в эти учреждения («лагеря перевоспитания»). Сам я лично ездил в Кыргызстан, общался с уйгурами: они даже вслух боятся об этом говорить. Это те немногочисленные уйгуры, которым посчастливилось остаться в Киргизии, получить новое гражданство. Мне только удалось пообщаться с одним пожилым уйгуром. Во время нашего разговора он плакал навзрыд, вспоминая, какие жуткие вещи происходят у него на родине, — рассказал Тавдиряков «Реальному времени».



Собеседник издания признался, что слушая уйгура, вспоминал рассказы своей бабушки: «они в советские годы прятали Кораны, намаз совершали в погребах, имамов расстреливали, мечети сносили. Все то же самое я услышал от аксакала. В Советском Союзе это были радикальные коммунисты. В Китае все это повторяется».

— Китай не только преследует уйгур внутри своей страны, но и преследуют тех, кто оказался за пределами КНР — Средняя Азия, Европа, Турция и т.д. Китай — это возродившаяся империя, которая обладает различными ресурсами и способна проводить такие операции на территории чужих стран. Что касается ассимиляции, Китай — коммунистическое государство, их религией является коммунизм. Соответственно, они у себя в стране борются с инакомыслием, — отметил блогер.

Расул Тавдиряков подчеркнул, что не сомневается в том, что в Китае происходят притеснения уйгур и мусульман, причем, может быть, даже «в более изощренных масштабах, чем мы можем себе представить». По его словам, переданная записка с просьбой о помощи говорит о том, что человек в таком положении не нашел иного способа донести свой крик души. «Страна закрыта, все соцсети строго контролируются, их WeChat просматривается, везде установлены камеры. Нет возможности заявлять о своих правах в авторитарном режиме. Что-то подробно выяснить о творящемся ужасе в СУАР довольно сложно, и мир узнает об этом через такие записки, через просачивающуюся информацию», — делится мнением с нашим корреспондентом Тавдиряков.