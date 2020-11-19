Суд избрал экс-главе Минстроя Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий
Басманный суд Москвы избрал аудитору Счетной палаты РФ, бывшему губернатору Ивановской области и экс-главе Минстроя РФ Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Мень обвиняется в растрате 700 млн рублей. Мера пресечения избрана до 18 января 2021 года.
Вчера Следственный комитет сообщил, что Михаил Мень обвиняется в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, создал преступную группу для хищения бюджетных денежных средств. Эти деньги выделялись для поддержки региона.Происшествия
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