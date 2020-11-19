Суд избрал экс-главе Минстроя Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

Фото: Максим Платонов (архив)

Басманный суд Москвы избрал аудитору Счетной палаты РФ, бывшему губернатору Ивановской области и экс-главе Минстроя РФ Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.



Мень обвиняется в растрате 700 млн рублей. Мера пресечения избрана до 18 января 2021 года.

Вчера Следственный комитет сообщил, что Михаил Мень обвиняется в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, создал преступную группу для хищения бюджетных денежных средств. Эти деньги выделялись для поддержки региона.