На проспекте Победы в Казани водитель наехал на второклассника

Фото: Реальное время

На проспекте Победы в Казани произошел инцидент с участием автомобиля «Чери Тигго 4». Водитель 1975 года рождения, местный житель, следуя по дворовой территории напротив дома №84, совершил наезд на мальчика, ученика 2-го класса. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

По предварительным данным, водитель не обеспечил необходимую скорость для контроля за движением своего транспортного средства, нарушив пункт 10.1 Правил дорожного движения. Мальчик, переходя проезжую часть справа налево по ходу движения, не убедился в безопасности перехода, что является нарушением пункта 4.5 ПДД.

Как выяснили в школе, ученик спешил домой, не успев переобуться, в сменной обуви. В туфлях он подбежал к дороге и, поскользнувшись на льду, оказался под автомобилем. В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Анастасия Фартыгина