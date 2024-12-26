«Татнефть» направит 129,3 млрд рублей на дивиденды за 9 месяцев

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Совет директоров компании «Татнефть» принял решение направить на дивиденды за девять месяцев текущего года 129,3 млрд рублей, что составляет 55,59 рубля на акцию. Это решение озвучили на официальном сайте центра раскрытия информации.

В третьем квартале 2023 года акционеры одобрили выплату дивидендов в размере 17,39 рубля на акцию, что в итоге составит 40,4 млрд рублей. Следует уточнить, что данная сумма составляет 75% от чистой прибыли компании по РСБУ.

По итогам января-сентября 2024 года чистая прибыль «Татнефти» составила 172,4 млрд рублей, что на 17,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда она достигала 208,4 млрд рублей.

Напомним, что в начале октября российский рынок акций открылся с падением индексов Мосбиржи и РТС. В результате отсечки акции «Татнефти» потеряли в цене 5,1%.

Анастасия Фартыгина