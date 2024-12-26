Эксперт назвал топ-5 технологичных подарков к Новому году

Фото: Михаил Захаров

Замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ Тимофей Воронин назвал в беседе с RT топ-5 технологичных подарков к Новому году, которые придутся по душе любителям гаджетов.

По мнению эксперта, на первом месте в списке желанных подарков — умная станция в наборе с умными лампочками или розетками. Такой подарок позволит создать дома полноценную систему умного дома и управлять освещением, шторами и другими устройствами с помощью голоса или по расписанию.

Второе место занимает компактный виниловый проигрыватель. Воронин считает, что это не только способ насладиться музыкой в другом качестве, но и возможность удивить друзей и знакомых.

На третьей строчке топа — электросамокат, удобный и экологичный транспорт для повседневного использования в теплые месяцы года.

Четвертое место эксперт отдает беспроводным наушникам, которые станут отличным подарком для спортсменов, избавляя от запутывающихся проводов во время тренировок.

Замыкает пятерку лидеров фотоаппарат для мгновенной печати. Такой подарок, по мнению Воронина, подойдет для путешественников и любителей больших компаний, а дополнением к нему может стать альбом для моментальных фотографий.

Кроме того, Воронин отметил, что для детей хорошим подарком будет ирригатор, который поможет привить привычку ухаживать за зубами, а также смарт-часы для отслеживания активности и электронный конструктор для изучения физических явлений. Студентам эксперт порекомендовал умную мультиварку с управлением со смартфона, которая поможет экономить время и следить за питанием.

Рената Валеева