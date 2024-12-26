Россия и Азербайджан будут участвовать в расследовании авиакатастрофы в Актау
Правоохранительные органы России и Азербайджана получат доступ к расследованию авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей близ Актау. Об этом сообщили в РИА «Новости».
По словам вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева, представители правоохранительных органов двух стран не будут допущены к криминалистическому расследованию, однако смогут участвовать в расследовании самого авиапроисшествия. Вице-премьер возглавляет правительственную комиссию, созданную для изучения обстоятельств крушения.
Авиакатастрофа произошла 25 декабря, когда самолет, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, причиной аварии стало столкновение с птицами, после чего командир принял решение направиться на запасной аэродром.
На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, 29 человек выжили в результате происшествия, среди которых девять россиян из 16, зарегистрированных на рейс.
В Азербайджане объявлен день траура в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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