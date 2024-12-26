Исследование «Яндекс Книг» и РОМИР: каждый второй россиянин выбирает аудиокниги

Современные читатели активно используют новые технологии, но при этом остаются верны традиционным ритуалам

Чтение остается неотъемлемой частью жизни россиян, а выбор форматов и жанров свидетельствует о многообразии литературных предпочтений. Совместное исследование «Яндекс Книг» и Института Человека РОМИР показало, что современные читатели активно используют новые технологии, но при этом остаются верны традиционным ритуалам.

С появлением аудиоформатов любовь к книгам перешла в многозадачный режим. Сегодня каждый второй россиянин выбирает аудиокниги, причем чаще всего их слушают дома (52%), занимаясь повседневными делами, такими как готовка или уборка (46%), или расслабляясь перед сном (38%). При этом перед сном читают уже 65% россиян. Этот вечерний ритуал ассоциируется у них с ощущением комфорта и благополучия.

Детективы, классическая литература и исторические книги занимают верхние строчки рейтинга предпочтений. Детективы особенно популярны среди владельцев собак (58%), а любители аквариумных рыбок чаще выбирают классику. Россияне находят умиротворение в чтении не только дома, но и в общественных местах. Среди посетителей библиотек 67% ассоциируют чтение с самореализацией и личностным развитием.

Чтение остается мультиформатным процессом. По данным опроса, 76% россиян предпочитают бумажные книги, 67% читают в электронном виде, а 49% слушают аудиокниги. Эксперты отмечают, что этот тренд отражает диверсификацию рынка, где каждый формат занимает свою нишу.

Различия в поколенческих привычках тоже накладывают свой отпечаток. Например, миллениалы и бумеры чаще делятся книгами с близкими, в то время как зумеры выделяют строки и сохраняют цитаты, используя функции современных приложений. Интерес к классической литературе объединяет все поколения, но зумеры также увлекаются психологией и фэнтези, миллениалы — саморазвитием и детективами, а бумеры отдают предпочтение историческим произведениям.

Подарки в виде книг все еще остаются популярными. Чаще всего россияне выбирают для этого детективы, исторические книги и фэнтези. Произведения о здоровье чаще дарят те, кто привык читать во время еды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Половые различия также проявляются в литературных предпочтениях. Мужчины тяготеют к исторической литературе (50%) и романтическим произведениям (10%), ассоциируя их с покоем и размышлениями о вечном. Женщины же активнее вовлекают детей в чтение — 78% против 62% у мужчин. Причем 71% родителей выбирают книги, ориентируясь на предпочтения детей, а 62% вспоминают свои любимые произведения из детства.

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Екатерина Петрова