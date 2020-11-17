Торговцы Новой Туры отказались идти на поклон к новому владельцу

Предприниматели вещевого рынка возобновят работу после блэкаута, но заключать договоры аренды с новым собственником не спешат

Фото: Илья Репин

Казанские предприниматели мелкооптового вещевого рынка «Новая Тура», оказавшиеся жертвами обострения конфликта между новым владельцем и прежним генеральным арендатором, не поддались давлению УК «Технополис «Новая Тура» в перетягивании их на свою сторону. Накануне представители УК «Технополис «Новая Тура» объявили активистам от ИП, что готовы открыть доступ в торговые павильоны, если предприниматели подпишут с ними договоры аренды до истечения контрактов с ООО «Барсил». «И чем быстрее сделаем, тем быстрее «Тура» откроется», — призывала одна из активисток. В свою очередь «Барсил» уговорил их не спешить, обещая, что сегодня утром предприниматели смогут вернуться к торговле. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Акция устрашения: у кого сдали нервы?

В борьбе за контроль над бизнесом мелкооптового вещевого рынка «Новая Тура», разразившимся полгода назад между новым собственником УК «Технополис «Новая Тура» и генеральным арендатором ООО «Барсил», наступил важный переломный момент. Ожидается, что сегодня апелляционная инстанция арбитражного суда вынесет вердикт — правомочен ли был новый владелец рынка УК «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура» в одностороннем порядке расторгать договор аренды площадей с ООО «Барсил» из-за арендных каникул в пандемию.

Однако в преддверии непредсказуемого судебного акта у кого-то из участников противостояния, по всей видимости, либо сдали нервы, либо, наоборот, сработал хитрый план по перетягиванию союзников. За день до этого УК «Технополис «Новая Тура» прекратила подачу электроснабжения в торговые павильоны рынка и перекрыла доступ 1200 предпринимателям к своим торговым точкам. Торговцы вынуждены были стоять на улице. Как уже рассказывало «Реальное время», в понедельник, когда обычно приезжают оптовики для отгрузки товаров, все двери в павильоны оказались наглухо закрыты, а света не было. Рано утром им разослала через мессенджеры сообщения администрация УК «Технополис «Новая Тура» с предупреждением о том, что с 16 ноября рынок приостанавливает работу. Запрет касался трех павильонов рынка и был наложен до 23 ноября. Правда, администрация указывала в объявлении на ограничение доступа, а на самом деле не пускали никого.

Предпринимателей заранее не предупредили о закрытии, что и спровоцировало стихийное уличное собрание возмущенных торговцев. Утром несколько десятков недовольных предпринимателей, преимущественно из национальных общин Таджикистана, Чечни, Армении, столпились у основного входа в красный павильон. В толпе можно было слышать их родную речь: смуглые мужчины в медицинских масках собирались в маленькие кружки и переговаривались между собой, не подпуская «чужаков». Рядом их ожидали припаркованные черные джипы, где, по всей видимости, сидели те, кто приехал на подмогу. Переминаясь на морозе с ноги на ногу в стеганых синтепоновых куртках, они сначала вызвали на диалог руководство арендатора рынка ООО «Барсил», а потом потребовали встречи с собственником.

Предпринимателей заранее не предупредили о закрытии, что и спровоцировало стихийное уличное собрание возмущенных торговцев. Фото: Илья Репин

У «Новой Туры» нет с вами отношений!

Ближе к 11 часам дня навстречу к ним вышел представитель УК «Технополис «Новая Тура», на которого, собственно, и обрушилась лавина гнева предпринимателей. Особенно громко кричали женщины, окружившие его со всех сторон. «Достали вы нас, — не стесняясь выражений, ругалась предпринимательница Гульнара Мустафаева, торгующая детской одеждой. — Давайте мы уйдем! Дайте мне возможность забрать товар, и мы свалим. Все 1200 человек свалим!».

Позже она объяснила «Реальному времени», почему «сорвалась» на представителя управляющей компании. По ее словам, 4 месяца подряд предприниматели, как и остальные в стране, не работали из-за введения коронавирусных ограничений. Возобновили торговлю с 17 июля и «отбивать» кредиты становится все труднее из-за низкого покупательского трафика. При этом ее товар закредитован в четырех банках, из которых ни один не дал отсрочки. Ежемесячно она обязана возвращать почти 1,5 млн рублей. В подобном положении находится большинство торговцев, но спасает их от краха то, что многие работают при поддержке национальных общин.

«Новая Тура» — торгово-складской комплекс, открывшийся в конце 2012 года на участке 250 га рядом с поселком Новая Тура Зеленодольского района, в 19 км от Казани. Сегодня здесь функционируют три павильона оптовой и розничной торговли общей площадью 300 тыс. кв. м, на которых размещаются 1,3 тыс. магазинов. Также имеется открытая площадка 26,25 тыс. кв. м для торговли с фур.

— У «Новой Туры» нет с вами отношений на территории двух-трех торговых павильонов, — оправдывался ей в ответ молодой человек по имени Виктор. — ЧОП (речь идет о ЧОП «Радомир») принадлежит «Барсилу». Мы не имеем с ними никаких юридических отношений, — объяснял он, почему предприниматели не могут забрать товар.

Сегодня здесь функционируют три павильона оптовой и розничной торговли общей площадью 300 тыс. кв. м. Фото: new-tura.com

И действительно, юридически предприниматели продолжают работать на основании договоров аренды, заключенных с ООО «Барсил», которое до прихода нового собственника являлось генеральным арендатором всех площадей рынка. По словам предпринимателей, договор действует до конца ноября, и была договоренность о мирном завершении работы.

— Если вы хотите, чтобы рынок работал, вы должны немедленно открыть! — перешла в нападение еще одна предпринимательница, но так и не получила поддержки — Виктор лишь виновато улыбался.



Мужчины попытались утихомирить толпу, переведя разговор в конструктивное русло. Их интересовал один вопрос — когда смогут возобновить торговлю. Виктор отвечал неохотно и путано, но суть сводилась к тому, что без инвентаризации им не обойтись, а значит неделю придется подождать. «Почему неделю? Что такое инвентаризация? Кого хотят инвентаризировать?», — от туманных намеков нервы сдавали и у спокойных торговцев. Перепалка длилась около 40 минут, после чего Виктор пригласил активистов от бизнеса пройти в здание торгового павильона для переговоров с администрацией УК «Технополис «Новая Тура».

Условия «Новой Туры»: если завтра придете и подпишете, на следующий день откроем!

Через некоторое время активисты вернулись к предпринимателям и обнародовали условия, при которых администрация УК «Технополис «Новая Тура» готова возобновить работу рынка. Их озвучила предпринимательница по имени Зульфия, которая пользуется авторитетом среди большинства. Суть сводилась к тому, чтобы бизнес досрочно заключил договоры аренды с новой администрацией, не дожидаясь окончания контрактов с «Барсил».

— Этот собственник требует, чтобы мы пришли сюда и заключили новые договоры на основании того, что он собственник. На основании того, что он выиграл арбитражные суды, — провозгласила Зульфия. — Только после этого, когда каждый из нас официально придет и заключит, они будут знать количество [арендаторов] и кто хочет здесь работать. Только тогда «Тура» откроется. И чем быстрее сделаем, тем быстрее «Тура» откроется! — призывала она.



Через некоторое время активисты вернулись к предпринимателям и обнародовали условия, при которых администрация УК «Технополис «Новая Тура» готова возобновить работу рынка. Фото: new-tura.com

Женщина добавила, что это можно решить за один день. «Если завтра все придем и подпишем, то на следующий день они откроют», — заверила она.

— А что «Барсил»? — спросили в толпе.

— А «Барсил» уже никак! Это уже не их квартира, — проговорил другой активист. — Потом только с ОМОНом войдем.

— Почему «Барсил» не может отдать договоры новой управляющей компании?

— Они с 2013 года никогда не давали договоры. Когда нам давали последний листок (последняя страница договора, — прим. ред.), начинаешь думать, что это в порядке вещей. А так быть не должно! — уверена Зульфия.

После этого предприниматели заинтересовались коммерческими условиями. Будет ли подниматься арендная плата?

— Послаблений не будет, останется на прежнем уровне — 40—45 тысяч рублей за 1 кв. м, но и повышений не будет, — ответила Зульфия.

После чего она подошла к самому важному вопросу — будут ли брать плату за время «пандемийных» каникул, из-за чего и разгорелась битва между собственником и арендатором. Зульфия обрадовала бизнес тем, что новый собственник не собирается требовать эти платежи: «Они не требуют. Это дела «Барсила». Между тем, «Барсил» объясняет так, что если мы уйдем, вам всем крышка. Они пугают нас, чтобы мы оставались на стороне «Барсила».

Под крики предприниматели двинулись на переговоры с «Барсилом». Фото: Илья Репин

Надо вытаскивать товары и уходить отсюда!

— Ладно, завтра что будем делать? Договоры заключаем? — прервал суровый мужчина.

— Их надо вместе звать — «Барсила» и «Туру», — загорланила толпа. — Иначе каждый будет гнуть свое. Надо сесть за общий стол! Власти уклоняются от вмешательства, потому что все решается в судах.

— Вот именно суды-то еще не закончились, — не согласилась с ораторами женщина сбоку. — Надо оставаться в правовом поле. — Если с ними заключим, а «Барсил» что скажет? — встревожилась другая часть предпринимателей.

— А как вы хотите [работать]? — отчаянно спорил мужчина. — Выход какой?

— Дожидаться решения суда! — закричали в толпе.

— Я же говорил, надо вытаскивать товары и уходить отсюда, — рассердился бизнесмен, которого не поддерживали остальные. — Поедем в Башкирию работать! Будем 1 процент платить! — заманивал он. — «Барсил» будет до бесконечности подавать на апелляцию. Получается, мы теперь безработные?

— Ну давай, не нагоняй! — возмутились в толпе и под крики предприниматели двинулись на переговоры с «Барсилом».



Позже они рассказали «Реальному времени», что попытка давления УК «Технополис «Новая тура» на них с целью перезаключения нового договора не удалась, и большинство намерено ждать окончания судебного процесса . «Нам обещали завтра подать свет, — сообщила предпринимательница. — Договор подпишем с тем, кто победит в процессе».

В первой инстанции «УК «Технополис «Новая Тура» одержала победу по этому иску, а сегодня станет известна позиция апелляции. Фото: Максим Платонов

«Развод» после «пандемийных» каникул

Владелец мелкооптового вещевого рынка «УК «Технополис «Новая Тура» принял решение расторгнуть контракт с ООО «Барсил» в одностороннем порядке в июне этого года. «Барсил», арендовавший площади комплекса течение шести лет с последующей пересдачей в субаренду бизнесу, не согласился и оспорил решение в арбитраже. Как следует из материалов, причиной развода стал долг, якобы накопленный арендодателем во время коронавирусных ограничений. По словам предпринимателей, они не оплачивали аренду в 40—45 тысяч в месяц, когда рынок не работал, а платили только коммунальные платежи в размере 7 800 рублей. Когда конфликт перешел в открытую форму, предприниматели обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой проконтролировать ситуацию. Однако власти не вмешиваются в разбирательство, ожидая решения суда.

Как показывает хроника переписки (есть в картотеке, — прим. ред.), 23 марта «Барсил» сообщил о снижении посещаемости торговых залов и попросил арендодателя рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения о предоставлении арендных каникул. На следующий день генеральный арендатор уведомил «УК «Технополис «Новая Тура» о согласии резервирования денежных средств в сумме 10 млн рублей в счет предстоящего платежа по арендной плате. В ответ «УК «Технополис «Новая Тура» сообщила о необходимости исполнения договорных обязательств в полном объеме, т. е. не приняла условий арендодателя. 27 и 28 марта «Барсил» сообщил о закрытии павильонов оптовой торговли №2 и №3 и через 10 дней обратился с просьбой о снижении арендной платы и предоставлении арендных каникул, а также отсрочке оплаты арендных платежей до 1 октября 2020 года.

В первое время самоизоляции разногласий не возникало. 9 апреля «УК «Технополис «Новая Тура» согласилась рассмотреть возможность отсрочки по арендным платежам, но попросила оплачивать расходы за электроэнергию. Лишь с 1 июня, когда «Барсил» предложил установить «иную арендную плату» с приостановлением действия прежних договоров, управляющая компания ответила отказом и уведомила о расторжении договора. «Основанием для направления истцу подобных писем послужило поведение истца, выраженное в полном отсутствии платежей по арендованным павильонам с марта (то есть еще до объявления режима самоизоляции)», — говорится в материалах арбитража. В первой инстанции «УК «Технополис «Новая Тура» одержала победу по этому иску, а сегодня станет известна позиция апелляции. Всего в арбитраже проходит шесть взаимосвязанных судебных процессов.

