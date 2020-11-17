Торговцы Новой Туры отказались идти на поклон к новому владельцу
Предприниматели вещевого рынка возобновят работу после блэкаута, но заключать договоры аренды с новым собственником не спешат
Казанские предприниматели мелкооптового вещевого рынка «Новая Тура», оказавшиеся жертвами обострения конфликта между новым владельцем и прежним генеральным арендатором, не поддались давлению УК «Технополис «Новая Тура» в перетягивании их на свою сторону. Накануне представители УК «Технополис «Новая Тура» объявили активистам от ИП, что готовы открыть доступ в торговые павильоны, если предприниматели подпишут с ними договоры аренды до истечения контрактов с ООО «Барсил». «И чем быстрее сделаем, тем быстрее «Тура» откроется», — призывала одна из активисток. В свою очередь «Барсил» уговорил их не спешить, обещая, что сегодня утром предприниматели смогут вернуться к торговле. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Акция устрашения: у кого сдали нервы?
В борьбе за контроль над бизнесом мелкооптового вещевого рынка «Новая Тура», разразившимся полгода назад между новым собственником УК «Технополис «Новая Тура» и генеральным арендатором ООО «Барсил», наступил важный переломный момент. Ожидается, что сегодня апелляционная инстанция арбитражного суда вынесет вердикт — правомочен ли был новый владелец рынка УК «Управляющая компания «Технополис «Новая Тура» в одностороннем порядке расторгать договор аренды площадей с ООО «Барсил» из-за арендных каникул в пандемию.
Однако в преддверии непредсказуемого судебного акта у кого-то из участников противостояния, по всей видимости, либо сдали нервы, либо, наоборот, сработал хитрый план по перетягиванию союзников. За день до этого УК «Технополис «Новая Тура» прекратила подачу электроснабжения в торговые павильоны рынка и перекрыла доступ 1200 предпринимателям к своим торговым точкам. Торговцы вынуждены были стоять на улице. Как уже рассказывало «Реальное время», в понедельник, когда обычно приезжают оптовики для отгрузки товаров, все двери в павильоны оказались наглухо закрыты, а света не было. Рано утром им разослала через мессенджеры сообщения администрация УК «Технополис «Новая Тура» с предупреждением о том, что с 16 ноября рынок приостанавливает работу. Запрет касался трех павильонов рынка и был наложен до 23 ноября. Правда, администрация указывала в объявлении на ограничение доступа, а на самом деле не пускали никого.
Предпринимателей заранее не предупредили о закрытии, что и спровоцировало стихийное уличное собрание возмущенных торговцев. Утром несколько десятков недовольных предпринимателей, преимущественно из национальных общин Таджикистана, Чечни, Армении, столпились у основного входа в красный павильон. В толпе можно было слышать их родную речь: смуглые мужчины в медицинских масках собирались в маленькие кружки и переговаривались между собой, не подпуская «чужаков». Рядом их ожидали припаркованные черные джипы, где, по всей видимости, сидели те, кто приехал на подмогу. Переминаясь на морозе с ноги на ногу в стеганых синтепоновых куртках, они сначала вызвали на диалог руководство арендатора рынка ООО «Барсил», а потом потребовали встречи с собственником.
У «Новой Туры» нет с вами отношений!
Ближе к 11 часам дня навстречу к ним вышел представитель УК «Технополис «Новая Тура», на которого, собственно, и обрушилась лавина гнева предпринимателей. Особенно громко кричали женщины, окружившие его со всех сторон. «Достали вы нас, — не стесняясь выражений, ругалась предпринимательница Гульнара Мустафаева, торгующая детской одеждой. — Давайте мы уйдем! Дайте мне возможность забрать товар, и мы свалим. Все 1200 человек свалим!».
Позже она объяснила «Реальному времени», почему «сорвалась» на представителя управляющей компании. По ее словам, 4 месяца подряд предприниматели, как и остальные в стране, не работали из-за введения коронавирусных ограничений. Возобновили торговлю с 17 июля и «отбивать» кредиты становится все труднее из-за низкого покупательского трафика. При этом ее товар закредитован в четырех банках, из которых ни один не дал отсрочки. Ежемесячно она обязана возвращать почти 1,5 млн рублей. В подобном положении находится большинство торговцев, но спасает их от краха то, что многие работают при поддержке национальных общин.
«Новая Тура» — торгово-складской комплекс, открывшийся в конце 2012 года на участке 250 га рядом с поселком Новая Тура Зеленодольского района, в 19 км от Казани. Сегодня здесь функционируют три павильона оптовой и розничной торговли общей площадью 300 тыс. кв. м, на которых размещаются 1,3 тыс. магазинов. Также имеется открытая площадка 26,25 тыс. кв. м для торговли с фур.
— У «Новой Туры» нет с вами отношений на территории двух-трех торговых павильонов, — оправдывался ей в ответ молодой человек по имени Виктор. — ЧОП (речь идет о ЧОП «Радомир») принадлежит «Барсилу». Мы не имеем с ними никаких юридических отношений, — объяснял он, почему предприниматели не могут забрать товар.
И действительно, юридически предприниматели продолжают работать на основании договоров аренды, заключенных с ООО «Барсил», которое до прихода нового собственника являлось генеральным арендатором всех площадей рынка. По словам предпринимателей, договор действует до конца ноября, и была договоренность о мирном завершении работы.
— Если вы хотите, чтобы рынок работал, вы должны немедленно открыть! — перешла в нападение еще одна предпринимательница, но так и не получила поддержки — Виктор лишь виновато улыбался.
Мужчины попытались утихомирить толпу, переведя разговор в конструктивное русло. Их интересовал один вопрос — когда смогут возобновить торговлю. Виктор отвечал неохотно и путано, но суть сводилась к тому, что без инвентаризации им не обойтись, а значит неделю придется подождать. «Почему неделю? Что такое инвентаризация? Кого хотят инвентаризировать?», — от туманных намеков нервы сдавали и у спокойных торговцев. Перепалка длилась около 40 минут, после чего Виктор пригласил активистов от бизнеса пройти в здание торгового павильона для переговоров с администрацией УК «Технополис «Новая Тура».
Условия «Новой Туры»: если завтра придете и подпишете, на следующий день откроем!
Через некоторое время активисты вернулись к предпринимателям и обнародовали условия, при которых администрация УК «Технополис «Новая Тура» готова возобновить работу рынка. Их озвучила предпринимательница по имени Зульфия, которая пользуется авторитетом среди большинства. Суть сводилась к тому, чтобы бизнес досрочно заключил договоры аренды с новой администрацией, не дожидаясь окончания контрактов с «Барсил».
— Этот собственник требует, чтобы мы пришли сюда и заключили новые договоры на основании того, что он собственник. На основании того, что он выиграл арбитражные суды, — провозгласила Зульфия. — Только после этого, когда каждый из нас официально придет и заключит, они будут знать количество [арендаторов] и кто хочет здесь работать. Только тогда «Тура» откроется. И чем быстрее сделаем, тем быстрее «Тура» откроется! — призывала она.
Женщина добавила, что это можно решить за один день. «Если завтра все придем и подпишем, то на следующий день они откроют», — заверила она.
— А что «Барсил»? — спросили в толпе.
— А «Барсил» уже никак! Это уже не их квартира, — проговорил другой активист. — Потом только с ОМОНом войдем.
— Почему «Барсил» не может отдать договоры новой управляющей компании?
— Они с 2013 года никогда не давали договоры. Когда нам давали последний листок (последняя страница договора, — прим. ред.), начинаешь думать, что это в порядке вещей. А так быть не должно! — уверена Зульфия.
После этого предприниматели заинтересовались коммерческими условиями. Будет ли подниматься арендная плата?
— Послаблений не будет, останется на прежнем уровне — 40—45 тысяч рублей за 1 кв. м, но и повышений не будет, — ответила Зульфия.
После чего она подошла к самому важному вопросу — будут ли брать плату за время «пандемийных» каникул, из-за чего и разгорелась битва между собственником и арендатором. Зульфия обрадовала бизнес тем, что новый собственник не собирается требовать эти платежи: «Они не требуют. Это дела «Барсила». Между тем, «Барсил» объясняет так, что если мы уйдем, вам всем крышка. Они пугают нас, чтобы мы оставались на стороне «Барсила».
Надо вытаскивать товары и уходить отсюда!
— Ладно, завтра что будем делать? Договоры заключаем? — прервал суровый мужчина.
— Их надо вместе звать — «Барсила» и «Туру», — загорланила толпа. — Иначе каждый будет гнуть свое. Надо сесть за общий стол! Власти уклоняются от вмешательства, потому что все решается в судах.
— Вот именно суды-то еще не закончились, — не согласилась с ораторами женщина сбоку. — Надо оставаться в правовом поле. — Если с ними заключим, а «Барсил» что скажет? — встревожилась другая часть предпринимателей.
— А как вы хотите [работать]? — отчаянно спорил мужчина. — Выход какой?
— Дожидаться решения суда! — закричали в толпе.
— Я же говорил, надо вытаскивать товары и уходить отсюда, — рассердился бизнесмен, которого не поддерживали остальные. — Поедем в Башкирию работать! Будем 1 процент платить! — заманивал он. — «Барсил» будет до бесконечности подавать на апелляцию. Получается, мы теперь безработные?
— Ну давай, не нагоняй! — возмутились в толпе и под крики предприниматели двинулись на переговоры с «Барсилом».
Позже они рассказали «Реальному времени», что попытка давления УК «Технополис «Новая тура» на них с целью перезаключения нового договора не удалась, и большинство намерено ждать окончания судебного процесса . «Нам обещали завтра подать свет, — сообщила предпринимательница. — Договор подпишем с тем, кто победит в процессе».
«Развод» после «пандемийных» каникул
Владелец мелкооптового вещевого рынка «УК «Технополис «Новая Тура» принял решение расторгнуть контракт с ООО «Барсил» в одностороннем порядке в июне этого года. «Барсил», арендовавший площади комплекса течение шести лет с последующей пересдачей в субаренду бизнесу, не согласился и оспорил решение в арбитраже. Как следует из материалов, причиной развода стал долг, якобы накопленный арендодателем во время коронавирусных ограничений. По словам предпринимателей, они не оплачивали аренду в 40—45 тысяч в месяц, когда рынок не работал, а платили только коммунальные платежи в размере 7 800 рублей. Когда конфликт перешел в открытую форму, предприниматели обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой проконтролировать ситуацию. Однако власти не вмешиваются в разбирательство, ожидая решения суда.
Как показывает хроника переписки (есть в картотеке, — прим. ред.), 23 марта «Барсил» сообщил о снижении посещаемости торговых залов и попросил арендодателя рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения о предоставлении арендных каникул. На следующий день генеральный арендатор уведомил «УК «Технополис «Новая Тура» о согласии резервирования денежных средств в сумме 10 млн рублей в счет предстоящего платежа по арендной плате. В ответ «УК «Технополис «Новая Тура» сообщила о необходимости исполнения договорных обязательств в полном объеме, т. е. не приняла условий арендодателя. 27 и 28 марта «Барсил» сообщил о закрытии павильонов оптовой торговли №2 и №3 и через 10 дней обратился с просьбой о снижении арендной платы и предоставлении арендных каникул, а также отсрочке оплаты арендных платежей до 1 октября 2020 года.
В первое время самоизоляции разногласий не возникало. 9 апреля «УК «Технополис «Новая Тура» согласилась рассмотреть возможность отсрочки по арендным платежам, но попросила оплачивать расходы за электроэнергию. Лишь с 1 июня, когда «Барсил» предложил установить «иную арендную плату» с приостановлением действия прежних договоров, управляющая компания ответила отказом и уведомила о расторжении договора. «Основанием для направления истцу подобных писем послужило поведение истца, выраженное в полном отсутствии платежей по арендованным павильонам с марта (то есть еще до объявления режима самоизоляции)», — говорится в материалах арбитража. В первой инстанции «УК «Технополис «Новая Тура» одержала победу по этому иску, а сегодня станет известна позиция апелляции. Всего в арбитраже проходит шесть взаимосвязанных судебных процессов.
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