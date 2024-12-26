«Это наша мечта» — Рустам Минниханов о завершении строительства трех новых объектов в Татарстане

В республике официально открыли Вознесенский тракт, автодорогу Алексеевское — Альметьевск и новый перрон аэропорта Казани

Фото: Динар Фатыхов

«В истории нашей страны таких объемов строительства дорожной инфраструктуры никогда не было!» — восклицал раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе церемонии открытия сразу трех объектов. В республике официально закончили строительство Вознесенского тракта, автодороги Алексеевское — Альметьевск и нового перрона аэропорта Казани. Две новые дороги объединят несколько важных точек региона и сократят время пути, а перрон позволит принимать в аэропорту еще большее количество самолетов. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Мечта наших предшественников исполнилась»

Одно из знаковых событий — открытие Вознесенского тракта в Казани, платную дорогу жители города ждали много лет. Строительство длилось два года.

— Мечта наших предшественников — Вознесенский тракт — исполнилась. Он был заложен в проект города еще в далеком 1969 году. 55 лет Казань, жители и руководители города мечтали о том, чтобы это случилось, — заявил в ходе торжественного открытия мэр города Ильсур Метшин.

Одно из знаковых событий — открытие Вознесенского тракта в Казани, платную дорогу жители города ждали много лет. Строительство длилось два года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вознесенский тракт призван разгрузить существующий Мамадышский тракт. Протяженность платного участка дороги составляет 7,6 км, число полос движения — шесть. Дорога оборудована центральной разделительной полосой, на всем протяжении имеется искусственное освещение, вдоль трассы построены пешеходные тротуары и велодорожки. Вылетная трасса оснащена системой «Свободный поток», которая обеспечивает безбарьерный проезд, а также интеллектуальной транспортной системой (ИТС) для управления движением.

— Завершение второго этапа Вознесенского тракта — важнейшее достижение. Это дорога, которая выходит на федеральную трассу М-7. Она даст возможность не только жителям Казани, но и туристам спокойно заехать в город. Мы долго об этом мечтали, — сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов. взято с сайта tatarstan.ru

Рядом с платной дорогой также действует альтернативный местный проезд от улицы Иман до перекрестка улицы Закиева и улицы Глушко протяженностью 7,2 км. Вдоль дороги построено два надземных и два подземных пешеходных перехода.

Накануне назвали утвержденную стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга». В 2025 году она составит от 90 до 350 рублей в зависимости от категории автомобиля. До 11 января плату за проезд брать не будут.

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Стоимость строительства составила 27 млрд рублей.

«Мало кто был уверен, что эту дорогу можно построить»

Вместе с Вознесенским трактом сегодня открыли еще одну дорогу — платную трассу Алексеевское — Альметьевск. Она объединяет пять районов Татарстана. Это первый в республике проект дорожной концессии с частным инвестором. Новая трасса в дальнейшем соединит федеральные магистрали М-7 «Волга» и М-5 «Урал», став частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

— Это наша мечта — платная трасса Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 километров, стоимостью 100 миллиардов, — поделился раис Татарстана Рустам Минниханов. — Конечно же, это тоже огромная федеральная поддержка. Как нам сказал наш инвестор Комаров, заработанные деньги внес. И этот проект получился.

Вместе с Вознесенским трактом сегодня открыли еще одну дорогу — платную трассу Алексеевское — Альметьевск. предоставлено пресс-службой раиса РТ

На трассе построено четыре полосы движения шириной по 3,75 м. На дороге имеются 42 искусственных инженерных сооружения, включая мосты и путепроводы. Также на третьем этапе объекта возведен мост через реку Шешму — его длина составляет 227 метров.

— На дороге Алексеевское — Альметьевск я хочу отдельно остановиться и обратить внимание, что эта дорога построена с привлечением внебюджетных источников. Около 33% — федеральный бюджет, все остальное — внебюджетные источники. Эта дорога имеет особую историю, потому что ее начали строить много лет назад. Мало кто был уверен, что можно построить концессионную дорогу. А на сегодня эта дорога построена и соединяет три федеральные трассы — М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-12 «Восток», — подчеркнул Хуснуллин.

Стоимость проезда по новой платной автотрассе Алексеевское — Альметьевск будет варьироваться от 4,5 до 18 рублей за 1 км — то есть на легковушке проезд обойдется в 653 рубля.

— В истории нашей страны таких объемов строительства дорожной инфраструктуры никогда не было. В нашей республике мы видим не только федеральные объекты, но и региональные, городские. Мы получаем очень много поддержки, — похвастался раис Татарстана.

Перрон вводят в эксплуатацию

Еще одним значимым объектом, который сегодня торжественно открыли, стал новый перрон казанского аэропорта. Его строительство завершилось еще в октябре, в преддверии саммита БРИКС, но, по словам Минниханова, с сегодняшнего дня он вводится в постоянную эксплуатацию:

— Самое главное, объект, который мы использовали для гостей на БРИКС, полностью завершен. Мы вместе с республикой этот перрон уже сегодня вводим в эксплуатацию.

Площадь перрона составляет 160,1 тыс. кв. м, а площадки предполетной обработки — 15 тыс. «квадратов». Стоимость проекта оценивается в 7,7 млрд рублей.

Еще одним значимым объектом, который сегодня торжественно открыли, стал новый перрон казанского аэропорта. предоставлено пресс-службой раиса РТ

На первом этапе проекта предусматривалось устройство нового перрона, строительство новой рулежной дорожки площадью 10 тыс. кв. м и других сооружений. В рамках второго этапа строители возвели площадку обслуживания.

— Перрон сыграл огромную роль в проведении международного саммита БРИКС. Конечно же, этот наработанный опыт и эти технологические возможности позволят нам провести KazanForum на должном уровне, — убежден Хуснуллин.