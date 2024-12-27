Айрат Гиззатуллин: «Необязательно везти трудовых мигрантов в Казань»

Глава «Химграда» призвал открывать производства в странах СНГ с господдержкой и кредитами принимающей стороны

Фото: Мария Зверева

Татарстан с участием «Химграда» просит власти Узбекистана расширить территорию технопарка «Чирчик». Скоро эта площадка в 40 га будет полностью заполнена, поэтому обсуждается возможность присоединить к ней еще 60 га, сообщил «Реальному времени» гендиректор технополиса Айрат Гиззатуллин. Казанская компания занимается привлечением резидентов в технопарк под Ташкентом и в ближайшее время запустит завод для крупнейшего производителя электрокаров в мире — китайской компании BYD.

Новые промпарки — «хороший вклад в укрепление партнерства»

Татарстан активно сотрудничает со странами СНГ, в том числе с Узбекистаном, товарооборот с которым в прошлом году нарастил почти на треть, до $370 млн. Республика совместно с технополисом «Химград» открыла на узбекистанской земле два технопарка — «Чирчик» и «Джизак». На первой площадке работает 24 резидента, объем инвестиций достиг $140 млн. На второй — шесть резидентов с заявленными инвестициями в объеме $39,5 млн.

С поддержкой Татарстана реализуются и новые проекты — создание индустриальных парков на территории СЭЗ «Навои» и в Бухарской области. Сейчас возводят первый корпус Навоийского комплекса развития промышленности на 40 тысяч кв. м, обсуждают вопросы обеспечения необходимой коммунальной инфраструктурой, подготовку специалистов и набора квалифицированных рабочих кадров.

С поддержкой Татарстана реализуются и новые проекты — создание индустриальных парков на территории СЭЗ «Навои» и в Бухарской области. предоставлено пресс-службой раиса РТ

«Это хороший вклад в укрепление партнерства между нашими странами», — заявлял раис Татарстана, принимая в Казани министра энергетики Узбекистана. Недавно, в декабре, Рустам Минниханов сам посетил обе строительные площадки промпарков.

Параллельно Татарстан договаривается о создании нового промышленного парка в городе Сумгаит в Азербайджане, товарооборот с которым в прошлом году составил $102 млн, а за девять месяцев этого уже превысил $80,8 млн. «Ряд татарстанских предприятий давно работают в Азербайджане. Они готовы расширить свое присутствие», — отметил Рустам Минниханов.

Китайский производитель электрокаров BYD откроет еще один завод в Джизаке

— Этот год был для нас очень насыщенным на события, — подтвердил «Реальному времени» гендиректор технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин, — Работаем и по нашей основной площадке в Казани. По объему выручки резидентов прогноз такой, что примерно на 20% он вырастет по итогам года и превысит 97 млрд рублей, по численности работников на территории — тоже прирост.

На сегодня в технополисе ведут работу 373 организации, создано 10 686 рабочих мест. Недавно пул резидентов пополнила еще одна компания «Авиационные интерьеры», которая обеспечивает комплектами интерьеров самолеты SJ-100, МС-21, Ил-114, Ту-214 и Ил-96. «Сейчас мы ведем строительство еще одного корпуса для расширения этого производства и заинтересованы в том, чтобы гражданское авиастроение в Татарстане действительно активно развивалось. У него большой потенциал, надеемся, что и другие самолеты тоже будут оснащаться интерьерами, произведенными в Казани», сообщил глава технополиса.

Недавно пул резидентов пополнила еще одна компания «Авиационные интерьеры», которая обеспечивает комплектами интерьеров самолеты SJ-100, МС-21, Ил-114, Ту-214 и Ил-96. предоставлено пресс-службой раиса РТ

По линии международных проектов, по его словам, активно развивается технопарк «Чирчик», где 17 резидентов уже запустили свое производство. Причем это не только татарстанские предприятия, но и ряд крупных российских производителей разных направлений. В частности, компания «ТД ГраСС», производитель автомобильной и бытовой химии недавно вложила $5 млн в открытие своего завода на этой площадке. Предприятие будет выпускать до 200 наименований продукции объемом до 8,6 тысячи тонн в год, под него создают 90 рабочих мест. «У них очень широкая линейка, они организовали довольно сложное крупное производство у нас на территории и надеются хорошо продвинуться по узбекистанскому рынку», уточнил Гиззатуллин. По его словам, скоро большой новый проект будет запущен и во втором технопарке Узбекистана:

— Это китайская компания из сферы mobile electric, которая будет заниматься производством автомобильных жгутов и проводов, в том числе будет подрядчиком для BYD — компании номер №1 по производству электромобилей в мире. Она открывает завод в городе Джизаке. Так что накопленный опыт, перенесенный на узбекистанский рынок, оценили не только татарстанские и российские компании, ради которых мы, собственно, пришли на этот рынок. Формат стал популярен, к нам приходят компании из разных стран.

Первый корпус промпарка в Азербайджане сдадут к середине 2025 года

Появились новые подробности запуска третьей площадки, на этот раз в Азербайджане. Как уже рассказывало «Реальное время», «Химград» и Агентство развития экономических зон при Минэкономики этой страны договорились создать первый российско-азербайджанский парк для локализации бизнеса из России. Промышленная площадка будет многопрофильной, под нее выделяют 10 га земли на территории Сумгаитского химического парка.

— На площадке планируется построить 50 тысяч квадратных метров площадей. Это инвестиции, которые обеспечивает азербайджанская сторона. При этом мы работаем в формате совместного индустриального парка, отвечаем за привлечение резидентов. Рассчитываем, что в середине 2025 года будет запущен первый корпус и планируем в начале года совместно с Минпромторгом РТ провести бизнес-миссию для татарстанских компаний, показать возможности парка в Азербайджане и рассказать о тех мерах поддержки, которые можно будет получить, а у них очень серьезные, — сообщил Айрат Гиззатуллин.

«Химград» и Агентство развития экономических зон при Минэкономики этой страны договорились создать первый российско-азербайджанский парк для локализации бизнеса из России. пресс-служба технополиса Химград

Площадка будет многопрофильной, без ограничений для открытия производств. Но в первую очередь в промпарке ждут представителей тех отраслей, которые представлены в экономике Татарстана и Азербайджана — производство полимеров, малотоннажная химия, машиностроение и другое. «Открыты для многих компаний, которые сегодня размышляют, ищут возможности выхода на эти рынки. Мы максимально их поддержим и поможем. Считаем, если такие мысли есть, сейчас хороший момент для того, чтобы идти и захватывать эти рынки». Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках недавней рабочей поездки в Азербайджан посетил также свободную экономическую зону «Алят».

Глава технополиса заявил, что верит в международную экспансию для татарстанских компаний, потому что это позволит им расширять горизонты и использовать те ресурсы, которые на сегодня стали труднодоступными в России: «Если изначально мы шли в первую очередь за рынками, чтобы продвигать свою продукцию, то сегодня добавились еще два важных фактора. Первый — трудовые ресурсы, в странах СНГ демография существенно отличается от российской. Много молодого населения и рабочей силы, которая, безусловно, требует подготовки, но ресурс большой. Мы видим этот потенциал — необязательно везти трудовых мигрантов в Казань, можно открыть производства за рубежом, на рынках этих дружественных стран».

Второй важный ресурс, по его словам, — новый инструмент, который откроет широкие перспективы для российского рынка. «Сегодня много говорится о том, насколько сложным стало привлечение финансирования в условиях, по сути, заградительных ставок по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ. А те финансовые условия, которые предлагаются в этих странах, с учетом государственной поддержки, становятся достаточно выгодными и привлекательными. Хотя, когда мы начинали эти проекты, мы, безусловно, не думали, что у наших компаний будет такой, дополнительный стимул», пояснил он.

Расширение площадей и новые проекты

— Проект в Азербайджане — это, по сути, наша третья площадка, на этом мы не останавливаемся, — уточнил Айрат Гиззатуллин, — Мы обсуждаем такие возможности и с Таджикистаном, и с Кыргызской Республикой, но там пока работа находится на начальной стадии. В Чирчике у нас более крупный проект — более 40 гектаров, и сейчас речь идет уже о расширении этой площадки. Мы обсуждаем с нашими узбекскими партнерами возможность присоединения еще 60 га территории, потому что по основной площадке уже видим, как она будет заполнена и в какие сроки.

Ташкентская область, где расположен Чирчик, как столичный регион развивается наиболее высокими темпами. Поэтому Татарстан также рассматривает возможности развития промплощадок в Нурафшане, одном из городов спутников столицы Узбекистана.

В Джизаке сейчас порядка 13 гектар и около 70 тысяч квадратных метров площадей будет возведено, проект на стадии строительства. Он не такой масштабный, как Чирчик, но значимый, благодаря высокотехнологичным производствам. Работает в рамках специальной экономической зоны, где размещены производства международных компаний и местные крупные предприятия. «А наши резиденты, малый и средний бизнес, им помогают, выступают субконтракторами для поставки определенных изделий и компонентов этим компаниям», — уточнил собеседник издания.

Два других татарстанских парка в Навои и Бухаре создаются в других масштабах, они будут более глобальными и с участием крупных резидентов. предоставлено пресс-службой раиса РТ

— Что особенно важно и ценно, для многих наших резидентов — это первый опыт организации производства вне Татарстана, при этом это еще и в другой стране. Это действительно серьезный вызов, но есть очень серьезная поддержка раиса РТ и на уровне встречающей стороны. По татарстанским площадкам в Узбекистане председатель совета — премьер-министр Узбекистана. Проекты, которые мы реализуем, при других условиях не попали бы в зону внимания премьера. Но это страна с 37-миллионным населением, такая поддержка дает возможность развиваться очень активно, — добавил он.

Два других татарстанских парка в Навои и Бухаре создаются в других масштабах, они будут более глобальными и с участием крупных резидентов. Как считают в республике, реализация подобных совместных проектов стала выгодна и интересна обеим сторонам: и Татарстану, и Узбекистану с Азербайджаном.