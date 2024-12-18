Как экс-жена замглавы исполкома Казани допрашивает «королей» госзаказа и бывшего

За что обвиняемая по делу о вымогательстве 5 миллиардов рублей получила «желтую» карточку от судьи

Станислав Шевырев (крайний слева) и Игорь Куляжев при посещении мэром развязки на Горьковском шоссе. Фото: сайт мэрии Казани

Замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев признался — лично требования 5 млрд рублей от своей жены не слышал, но свое заявление в полиции переписывал неоднократно. При этом, по данным «Реального времени», сын Куляжевых в суде отказался от дачи показаний, а подруга ВИП-чиновника поведала — не знает, где находится один из зарегистрированных на нее «Мерседесов». Тем временем главная фигурантка дела принесла в суд фотокомпромат в пользу версии о теневых бенефициарах миллиардных дорожных контрактов. Однако районная Фемида блокировала вопросы о связях компаний, предупредив обвиняемую о возможном удалении с процесса.

Сказочная сделка и номинальная регистрация активов

Свободных квартир в казанском ЖК «Айвазовский» площадью под 150 «квадратов» сейчас в продаже просто нет. Есть предложения о покупке жилья в той же шестиэтажке за 39 млн рублей (с метражом меньше на 30 кв. м).

В 2020-м искомое «гнездышко» в центре Казани на рынке дешевле 20 млн было не сыскать, заявляла в Московском райсуде Инесса Куляжева. Однако подруге ее бывшего мужа посчастливилось стать владелицей шикарной жилплощади всего за 4 млн рублей. Именно эта цена указана в договоре между некой Дианой и компанией по добыче строительного камня, известняка и мела «Карьер», где учредителем является Ирина Шевырева.

Как раскопали по просьбе Куляжевой два нанятых ею детектива, удачная для Дианы и ее дочки сделка была для «Карьера» убыточной. Ведь в 2015-м за ту же квартиру фирма заплатила 11 млн рублей компании «Риелт-Сервис». Последняя также осталась внакладе, ведь в 2014-м вложилась в эту недвижимость на 12,7 млн рублей.

По версии следствия, Куляжева пыталась добиться отчуждения активов сторонних лиц и организаций, считая, что муж сделал их фиктивными собственниками, чтобы не декларировать имущество. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», именно покупку этой квартиры Куляжева просит проверить руководителей СК, МВД, ФСБ и прокуратуры — нет ли тут взятки за содействие в доступе к государственным и муниципальным заказам со стороны строительных фирм, связанных с отдельно взятой семьей близкого друга Игоря Куляжева. Ведь и удачливая покупательница квартиры не чужой для него человек, как показал процесс в Московском райсуде Казани.

Инессу Куляжеву и нанятых ею для сбора информации отставников МВД Александра Прохорова и Руслана Заббарова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере под угрозой распространения ложной и порочащей Игоря Куляжева информации. При этом в тексте обвинения упоминаются вполне себе достоверные ссылки на данные из баз МВД о владельцах авто и пересечениях границы, якобы незаконно полученные за счет старых связей обвиняемых экс-силовиков, а также сведения из открытых источников о собственниках недвижимости и компаний. Еще один нюанс — по версии следствия, Куляжева пыталась добиться отчуждения активов сторонних лиц и организаций, считая, что муж сделал их фиктивными собственниками, чтобы не декларировать имущество и не делиться при разводе.

Указанная в обвинении цифра в 5 млрд рублей пока прозвучала при допросе лишь одного свидетеля. До исследования объективных доказательств — аудио— и видеозаписей — процесс не дошел.

Дабы не допустить разглашения сердечных и семейных тайн, райсуд допрашивал потерпевшего по делу о вымогательстве замглавы исполкома Казани, его сына и ту самую Диану в закрытом режиме. На этом настоял адвокат Нияз Абдразаков, который представляет на процессе интересы Куляжева-старшего. Но при этом, пытаясь убедить собравшихся, что его клиент никакого отношения к деятельности коммерческих фирм не имеет, адвокат столь рьяно отбивает вопросы защиты к подрядчикам бюджета, что невольно появляются мысли — неужто эта информация способна навредить потерпевшему? А может, в данном случае защищаются еще чьи-то интересы?

Обращение Куляжевой (слева) к силовикам опирается на добытые ее помощниками выписки из закрытой базы о пересечениях границ «Магистраль». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

С учетом позиции суда, за бортом гласности остались не только вопросы о супружеской верности. Между тем мадам Диана в ходе следствия поясняла — ту самую квартиру за 4 млн рублей нашла через знакомых, причем покупка была спешной — после развода с мужем продали свою квартиру и ей с дочкой требовалась новая.

Знакомство с Куляжевым дама подтверждала, вспоминая, что на тот момент — в середине 2000-х — сама работала в структуре исполкома Казани. Их отношения называла дружескими. Получение каких-либо денежных средств и материальных благ от этого друга отрицала. И поясняла — часть оформленных на нее с матерью активов, что раскопали детективы, на самом деле им не принадлежат. Речь шла о двух «Мерседесах» и квартиры в ЖК «Гоголь» в Геленджике. Этот транспорт и жилье куплены сестрой за счет средств ее семьи, — поясняла подруга ВИП-чиновника на допросах в МВД, уверяя, что раз сестра просила — она зарегистрировала одну из иномарок на себя, но знать не знает, где этот автомобиль сейчас.

Свои личные крупные покупки свидетельница объясняла заработком компании в связанной с ремонтом и проектированием сфере. При этом поясняла — заказов у нее очень много и часть она выполняет за наличные.

Возмущение у допрашиваемой дамы вызвали вопросы о ее неоднократных совместных полетах за границу с Куляжевым на соседних местах. Поначалу она назвала их недостоверными, однако позднее пояснила — были две рабочие командировки в составе группы, когда чиновник состоял в браке, и еще несколько позднее.

Игорь Куляжев (справа) комментировать журналистам свой брачный контракт не стал. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Обращение Куляжевой к силовикам опирается на добытые ее помощниками выписки из закрытой базы о пересечениях границ «Магистраль». При этом со стороны суда уже звучали предположения о том, что данные сведения были добыты преступным путем со стороны одного из подсудимых и ссылаться на них нельзя. Впрочем, обвинение в неправомерном доступе к данной информации о чужой частной жизни никому не предъявлялось.

Пять заявлений ВИП-потерпевшего

Перед началом допроса бывшего Инесса Куляжева обнародовала информацию — на 35-м году совместной жизни, за месяц до развода, муж заключил с ней брачный контракт. Первый его пункт касался недвижимости семьи, и он исполнен, а вот по второму — о разделе акций и денежных средств на счетах Куляжева (33, по версии экс-супруги) — ничего не сделано.

Сам чиновник комментировать журналистам данные обязательства не стал. Напомним, ранее потерпевший замглавы исполкома сообщал следователям лишь об устной договоренности, согласно которой совместно нажитое имущество, за исключением гаража, оставил Инессе, в ущерб своим интересам. Ушел, мол, с одним чемоданом.

По данным источников «Реального времени», на судебном допросе Игорь Куляжев пересказал историю встречи 20 июня 2023 года с бывшей супругой и двумя экс-силовиками — ныне подсудимыми, где ему продемонстрировали то самое обращение для правоохранительных органов с информацией о частной жизни, совместных перелетах с незамужней дамой и якобы зарегистрированном на нее и иных лиц имуществе. По версии потерпевшего, он предложил отправить документ адресатам, поскольку убежден — никаких незаконных действий не совершал и к указанному в тексте имуществу отношения не имеет.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Впрочем далее ВИП-сотрудник муниципалитета признал — огласка представленных недостоверных сведений могла подорвать его репутацию, именно поэтому он решил вступить в переговоры с бывшей, подключив к этому бывшего силовика Рифа Сафина, директора и владельца одного из ЧОПов Казани. Его контактом с Куляжевым поделился друг-бизнесмен Станислав Шевырев. Чиновник показал «чоповцу» видео, снятое им на встрече в квартире, и тот опознал своего бывшего коллегу Александра Прохорова, некогда служившего в подразделении по налоговым преступлениям МВД. Через Прохорова Сафин договорился о встрече с бывшей женой Куляжева и по итогам «переговоров» в ресторане «Сэко» ТЦ «Тандем» довел информацию до клиента.

Как указывал потерпевший, именно Сафин озвучил ему условия, при которых составленное обращение не будет отправлено в СМИ и ведомства — передача бывшей жене 5 млрд рублей и передача ей долей в группе стройфирм, указанных в документе. По версии директора ЧОП, цифру с девятью нулями и перечнем компании ему показала за столиком Куляжева, и она же якобы была произнесена вслух уже 27 июня, на встрече бывших супругов и их представителей в ресторане «Мангал». Туда Куляжев пришел, уже заряженный аппаратурой для скрытой записи, в рамках оперативных мероприятий МВД.

Рассказывая о той встрече на допросе, чиновник заявил — кто именно из подсудимых выдвинул требования по 5 миллиардам, он не помнит. С его слов, Куляжева в какой-то момент потребовала миллиард, но позднее цена упала до 200 млн рублей. Бывший муж уверял — таких денег у него нет и предлагал передать 15 млн рублей (отраженных в его декларациях) и еще 4 млн от продажи акций. Предлагал, не потому что боялся — хотел сохранить честь и достоинство, сообщал потерпевший на следствии.

Куляжев-младший в суде давать показания не стал. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По версии подсудимой, цифру в 1 млрд в «Мангале» называл сам Игорь Куляжев, а помимо денежных средств в 19 млн рублей изъявлял желание передать ей четыре нежилых помещения. Примечательно, что собственником этих помещений является Никита Куляжев — сын этой развалившейся ячейки общества и совладелец доли 20% в ООО «Сид», где 60% принадлежит сыну Станислава Шевырева. Указанные помещения в обращении к силовикам предлагалось проверить на предмет реального владельца, коим ныне подсудимая считает своего бывшего мужа. Куляжев-младший в суде давать показания против матери или отца отказался.

Версию о возможном сокрытии имущества ВИП-сотрудником исполкома Казани с начала 2024 года проверяют сотрудники прокуратуры, а с осени — экономическая полиция.

На допросе выяснилась важная деталь. По данным источников «Реального времени», после обращения в МВД с заявлением на бывшую жену Куляжев по просьбе оперативных сотрудников раз пять переписывал свое заявление. Вероятно, именно поэтому первоначальная сумма в бракоразводном уголовном деле взлетела с 20 млн до космических миллиардов рублей. И если эти активы Куляжеву не принадлежат, в чем уверены следователи и прокуроры, то почему он получил статус потерпевшего.

Судья запретила адвокату Вениамину Чубаренко употреблять словосочетание «якобы потерпевший». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Подчеркивая данную коллизию, адвокат Вениамин Чубаренко позволил себе упоминание «якобы потерпевшего», чем вызвал недовольство со стороны адвоката Куляжева, а позднее и прямой запрет судьи применять подобные оговорки, указывая на сомнительность процессуального статуса потерпевшего.

Сафин же на своем допросе, отвечая на вопрос Инессы Куляжевой, сообщил суду — 28 июня она позвонила ему и согласилась на предложение бывшего. Глава ЧОПа заверил — сразу же довел эту информацию до клиента.

Любопытно, что именно после этого силовики приняли решение о возбуждении дела.

Отвечая на вопросы сторон, Сафин о вымогательстве не сказал ни слова. И прокурор не спешил восполнять этот пробел. Вопросы по последней встрече в ресторане возникли у судьи: «Это было похоже на торг?». «Да, конечно», — свидетельствовал бывший полицейский.

Находящийся по этому делу под стражей Руслан Заббаров посчитал нужным извинится перед потерпевшим. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Вы воспринимали это как вымогательство со стороны тех трех лиц? Как бы вы квалифицировали их действия? — поинтересовалась судья у него.

— Я по вымогательству [в МВД] не работал, больше — по экономике. Я перечитал статью [163 УК РФ] — конечно, там есть ссылка — под угрозой распространения сведений. В принципе, да, действия подходили.

Заметим, вину в вымогательстве не признают все трое подсудимых. При этом Александр Прохоров считает, что возможно, совершил самоуправство. Единственный находящийся по этому делу под стражей Руслан Заббаров посчитал нужным извиниться перед потерпевшим.

«Вы же обвинение поддерживаете, а не судья, как цербер должна тут!»

Бизнесу Станислава Шевырева, его тестя, сына и жены (чья фирма участвовала в «сказочной» квартирной сделке), посвящена весомая часть того самого, уже отправленного обращения Куляжевой. Речь идет о получении десятков миллиардов на строительство и реконструкцию дорог в Казани и Татарстане по госзаказам — на условиях подряда и субподряда. Причем, по версии обвиняемой, прямые контракты Шевырева-старшего с бюджетом сошли на нет именно после того, как друг юности Куляжев занял высокий пост главы департамента внешнего благоустройства в исполкоме.

При этом на всех допросах потерпевший настаивал — ничего, кроме дружбы с этим человеком его не связывает. Ту же версию позднее суду подтверждал сам Станислав Шевырев: «У нас нет с ним ни одного соприкосновения по бюджету, мы нигде вместе не работаем. Дружить — дружим. То, что там написано — белиберда». Относительно компаний своего сына данный свидетель, будучи предупрежден об уголовной ответственности, высказывал ту же позицию.

Между тем защита основательно подготовилась к этим допросам — запаслась наглядными схемами по связям между директорами и учредителями трех десятков компаний, включая несколько одноименных «Волга Автодор». А еще — изучила сайт казанской мэрии на предмет репортажей со строительства Вознесенского тракта, развязки на Горьковском шоссе и реализации республиканской программы благоустройства дворов за несколько лет.

Результаты были представлены на нескольких заседаниях — десятками фотографий с данных объектов, которые зафиксировали присутствие при осмотрах градоначальника Ильсура Метшина, замглавы исполкома Игоря Куляжева и Станислава Шевырева. На скачанном с того же сайта видео друг чиновника в тоннеле, размахивая руками, рассказывает мэру, что и как тут сделано.

— Стройку по Вознесенскому тракту ведут две фирмы с названием ООО «Волга Автодор» — в одной учредитель — Черкасин, в другой — Рыжаков. Трехуровневой развязкой занималась фирма «Мосты и дороги». Кого от этих фирм вы представляете, отчитываясь о проделанной работе на данных встречах? — поинтересовалась Инесса Куляжева у свидетеля Шевырева.

— Я снимаю этот вопрос, — вмешалась судья Ирина Саматошенкова.

— Почему? — удивилась подсудимая.

— Я не должна перед вами отчитываться.

На распечатанном с сайта исполкома снимке — отец и сын Шевыревы встречаются с мэром на асфальтовом заводе. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Снятых судом вопросов, частенько по инициативе потерпевшей стороны, со ссылкой на коммерческую тайну и выход за пределы обвинения, в этом резонансном процессе уже было много. При этом вопросы от прокуроров в адрес директоров компаний «Волга Автодор» и иных компаний: связаны ли Игорь Куляжев, Станислав Шевырев, его сын и сама Куляжева с их бизнесом — суд не отклонил ни разу, поскольку обвинение по делу о вымогательстве приписывает подсудимым составление обращения с ложными сведениями о данных связях как способ совершения преступления. Попытки выйти за рамки ответов «Да» или «Нет», либо уличить «самостоятельно ведущих свой бизнес» предпринимателей во лжи — блокируются.

«Это не является предметом рассмотрения и доказывания», — неоднократно объясняла свою позицию председательствующая по делу судья. «Меня обвиняют, что все сведения в обращении ложные, и я считаю, нужно разобраться — так ли это», — отстаивала свое право на защиту Инесса Куляжева.

Готовясь к допросу каждого из свидетелей, она запаслась распечатками данных из открытых источников о совпадающих юридических адресах якобы никак не связанных компаний одного профиля, о пересечениях в рядах директоров и учредителей, в том числе — бывших, о крупных бюджетных контрактах. Директора адреса подтверждали, знакомство с Шевыревыми и номинальное руководство (владение) отрицали напрочь. А двое вообще заявили, что все решения принимают, даже не советуясь с учредителями.

Подрядчики миллиардных объектов утверждают — руководят фирмами самостоятельно. взято с сайта kzn.ru

Так Дмитрий Дубинин, директор ООО «Волга Автодор» (учредитель Александр Строкин, тесть Шевырева — по данным защиты) заявил — управляет организацией единолично. Однако на вопрос — есть ли у его компании отношения с получателем госконтрактов с «Казаньспецтроем» (директор и учредитель — Александр Строкин) — почему-то ответить не смог. Молчал, пока не вмешался юрист Куляжева со ссылкой на якобы усматриваемую коммерческую тайну. Судья сказала, что свидетель может не отвечать и тот заявил — отвечать на вопрос не хочет.

— Какое вам дело до наших госконтрактов?! — возмущался на последнем заседании суда Василий Фирсов, глава СК «Волга Автодор». — Я не могу отвечать на эти вопросы, это коммерческая тайна.

Свидетель Андрей Матвеев, директор еще одного общества «Волга Автодор» (владельцем в открытых источниках указана Галина Рыжакова), заверил суд — под контролем иных лиц его компания не находится, Станислав Шевырев с ней не связан.

Ссылка на фото с Вознесенского тракта, где этот «посторонний» общается с городскими властями в отсутствие официальных представителей подрядчика, и простейший вопрос прокомментировать этот факт, вновь, по инициативе Абдразакова и решению судьи, был снят. «Объект уже построен и сдан, о какой коммерческой тайне может идти разговор?» — безуспешно пытался возражать адвокат Вениамин Чубаренко.

Представитель потерпевшего Нияз Абдразаков не раз просил суд снять вопросы защиты к коммерсанта. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Представитель потерпевшего почему-то защищает коммерческие интересы всех свидетелей», — заметила подсудимая. Судья не согласилась: «Насколько я понимаю, он просто следит за правильностью ведения процесса и уместностью вопросов. Вы задаете очень много лишнего».

Далее Куляжева задала несколько вопросов по связям этого «Волга Автодора» с другими фирмами и их участниками. И очередной вопрос — по отношениям с фирмой «Прогресс» — судья сняла. И высказала претензии прокурору: «Гособвинитель, поддерживайте меня тоже! Это ужас какой-то, безобразие! В конце-концов, вы же обвинение здесь поддерживаете, а не судья, как цербер должна тут!».

После еще нескольких вопросов и очередного снятого, Инесса Куляжева спросила — может ли она повторить вопрос для протокола. На одном из прошлых заседаний судья Ирина Саматошенкова на такую же просьбу ответила согласием. Но в тот понедельник заявила: «Ну если вы так сделаете — я вам объявлю предупреждение, а в последующем — отстраню от судебного заседания».

— Хорошо, ваша честь. Повторять не буду. Спасибо.

— И сарказм тоже, — «квалифицировала» интонацию судья.

— Нет, зачем, сарказм...

— Фактически звучит, как неуважение к суду. Поэтому я вам еще раз хочу сказать — в случае одного замечания я потом вас буду вынуждена отстранить от процесса до конца, точнее — до начала прений, — прозвучало предупреждение.

По словам Инессы Куляжевой, ее иски к заместителю главы исполкома отказались рассматривать два райсуда Казани. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

После него желающих задавать новые вопросы свидетелю не нашлось. На очереди — допросы полицейских — участников разработки этого дела, понятых и конкурсного управляющего с братом, один из которых, по версии силовиков, помог детективам с информацией об имуществе фигурантов обращения. Еще один такой помощник из числа сотрудников линейного отдела полиции на транспорте в казанском аэропорту успел попасть в уголовное дело СК о передаче данных о загранпоездках Куляжева и той самой дамы, но на допрос прийти не сможет — по сведениям адвокатов, он ушел на СВО.

В ходе процесса по делу о вымогательстве в адрес обвиняемой Инессы Куляжевой звучали предложения — свои финансовые отношения с бывшим нужно решать в гражданском порядке, в суде. Она парирует — ее иски к заместителю главы исполкома отказались рассматривать два райсуда Казани.

Сегодня по делу на 5 млрд рублей назначено очередное заседание.