Депутат Госдумы опроверг планы по штрафам за использование VPN

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Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг сообщения о планах введения штрафов за использование VPN-сервисов для доступа к запрещенным в России ресурсам. Об этом написал RT.

— Отслеживать посещение запрещенных ресурсов, вводить за это штрафы никто не планировал и не планирует, такого вопроса нет в повестке, — заявил Немкин, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о якобы имеющихся у Роскомнадзора технологиях отслеживания пользователей VPN и введении за это штрафов.

При этом депутат отметил, что блокировка VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, и ресурсов, распространяющих информацию о способах обхода блокировок, будет продолжаться, и работа в этом направлении, возможно, будет усилена.

Немкин пояснил, что сложно провести грань между законным и незаконным использованием VPN, так как многие сервисы применяются для обеспечения кибербезопасности и работают «в белую».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Поэтому пользоваться VPN или нет — это решение каждого гражданина. Наша задача — предоставить гражданам России полную информацию обо всех рисках, с которыми они могут столкнуться при использовании подобных технологий, — добавил он.

Депутат также подчеркнул, что планы Роскомнадзора по сбору данных о сетевых адресах операторами связи направлены на актуализацию правил фильтрации для противодействия компьютерным атакам и не имеют целью сбор информации о попытках обхода блокировок или персональных данных пользователей.

Рената Валеева