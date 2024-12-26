В Татарстане открыли Вознесенский тракт, автодорогу Алексеевск — Альметьевск и новый перрон аэропорта Казани

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане официально открыли сразу три объекта: Вознесенский тракт в Казани, автодорогу Алексеевск — Альметьевск и новый перрон аэропорта Казани. На церемонии присутствовал мэр столицы республики Ильсур Метшин, а по видеосвязи подключились раис Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Сегодня очередной радостный день. Второй этап Вознесенского тракта — этот объект стоит 27 миллиардов. Конечно же, без федеральной поддержки это было бы невозможно. Ну и вот, это наша мечта — платная трасса Алексеевск — Альметьевск протяженностью 145 километров стоимостью 100 миллиардов. Конечно же, это тоже огромная поддержка федеральная. Но и вот, как нам сказал наш инвестор Комаров, заработанные деньги внес, и этот проект получился, — сказал Минниханов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Накануне назвали утвержденную стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М-7 «Волга». В 2025 году она составит от 90 до 350 рублей в зависимости от категории автомобиля. До 11 января плату за проезд брать не будут. Цены на проезд по новой платной автотрассе Алексеевское — Альметьевск будут варьироваться от 4,5 до 18 рублей за 1 км — то есть на легковушке проезд обойдется в 653 рубля.