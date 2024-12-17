В Зеленодольске стартует 50-й мемориал Курынова по тяжелой атлетике

Отмечаем юбилей без президента национальной федерации?

Награждение на мемориале Курынова . Фото: предоставлено Дмитрием Хомяковым

Сегодня, 17 декабря, в Зеленодольске стартует Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти Александра Курынова. Соревнования пройдут в условиях безвременья, когда в национальной федерации нет действующего президента. «Реальное время» рассказывает о любопытных особенностях предстоящего старта.

Чебоксары показали, как можно поднять интерес к штанге

50-й мемориал Курынова изначально планировали провести во второй половине ноября, но посчитали этот период не совсем подходящим, поскольку происходила накладка с другими стартами. Это и турнир «Серебряный гриф» в Туле, и Кубок Дальнего Востока в Южно-Сахалинске. Ранее еще в числе запланированных значился традиционный турнир в Курске, который по объективным причинам отменили, не став переносить в другой регион. На декабрь у «Курынова» остался только один конкурент, это всероссийский турнир «Железная лига Гераклион» в Москве.

Перенос сроков мемориала совпал с любопытными событиями. Во-первых, президент федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов, избранный в 2016 году и переизбранный в 2020-м, потерял свой пост, поскольку 11 ноября бывшего штангиста сменил бывший представитель шорт-трека Дмитрий Василенко, ранее занимавший должность генерального секретаря организации. У Татарстана в целом, как и у «Курынова» в частности, с Агапитовым были связаны приятные воспоминания 2017 года, когда на 43-й по счету мемориал почти в полном составе приехали сборные России: как мужской, так и женский составы. Поскольку сам мемориал проходил в те же сроки, что и чемпионат мира в американском Анахайме.

Недавно назначенный министром спорта Михаил Дегтярев внес свой вклад в поднятие интереса к стартам «Курынова», поскольку 10 декабря приостановил аккредитацию национальной федерации, а это не просто отсутствие единоначалия, но и практика управления извне. Поскольку ЕКП, Единый календарный план, должен выполняться, то в федерациях, у которых отсутствует государственная аккредитация, вводится подобие арбитражного управления. Так в 2020 году федерация шорт-трека, помимо основной работы, еще и регулировала старты по легкой атлетике, а федерация бейсбола контролировала проведение стартов по хоккею на траве. На момент написания материала «арбитражный управляющий» тяжелой атлетикой не был назначен.

Любопытно, что незадолго до «Курынова» пример организации проведения тяжелоатлетических соревнований продемонстрировал спорткомитет Чебоксар, когда на относительно скромный Кубок города специальным гостем приехал Михаил Кокляев, одно из самых медийных лиц в штанге. Любопытно, что спорткомитетом Чебоксар руководит известный в прошлом боксер и кикбоксер Алексей Соловьев, чьим менеджером долгие годы был казанец Ринат Юсупов, и сейчас Соловьев использует наработки своего предыдущего наставника в раскрутке и проведении спортивных стартов.

Лидер татарстанской штанги Зульфат Гараев . Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Инвестиции в спорт — это инвестиции в будущее страны»

Тем временем, за месяц до старта «Курынова», руководство Минспорта Татарстана обозначило успешное решение одной из самых насущных проблем в текущем российском спорте. Ее обозначил министр спорта РТ Владимир Леонов:

— Поставка нового спортивного оборудования, инвентаря и экипировки в спортивные школы республики является важной частью реализации национального проекта «Демография». Эти меры направлены на создание комфортных условий для занятий спортом, что способствует привлечению молодежи к активному образу жизни и здоровому развитию. Мы убеждены, что инвестиции в спорт — это инвестиции в будущее нашей страны, и каждый ребенок должен иметь возможность заниматься физической культурой и спортом на современном уровне, — заявил он.

Красивые слова были в скором времени подкреплены конкретными действиями. Заведующий сектором подготовки спортивного резерва Минспорта РТ Айдар Кадыров, пояснял, что нацпроект «Демография» реализуется с 2020 года, и в его рамках было привлечено более 127 млн рублей из федерального бюджета, если говорить в общем, с софинансированием из бюджета республики, то будет более 214 млн рублей. В уходящем году республиканские спортивные школы получили инвентарь и экипировку на сумму 38,69 млн рублей. Из них 23,21 млн рублей выделены из федерального бюджета, а 15,48 млн рублей — из бюджета республики. Изначально было приобретено большое количество оборудования и тренажеров, сейчас в основном это касается экипировки.

Было оборудовано порядка 13 спортшкол, практикующих базовые виды спорта. Среди них РСШОР «Батыр», РСШОР по стендовой и пулевой стрельбе, училище олимпийского резерва. В спортивные учреждения поступили новые модели гоночных лыж, которые соответствуют международным стандартам и позволят спортсменам улучшить свои результаты на соревнованиях. Также были доставлены беговые кроссовки, кимоно для дзюдо, фигурные коньки и т. д. Для фехтовальщиков закуплены новая защитная экипировка, тренировочные костюмы и многое другое.

Инвентарь даже в тяжелой атлетике необходимо периодически обновлять . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мы видим наших спортсменов в экипировке, используемой участниками олимпийских игр»

Замдиректора по вопросам спортивной подготовки УОР Дмитрий Хомяков, кстати, сам известный в прошлом тяжелоатлет, сообщил: «Приезжая на соревнования, мы видим наших спортсменов в экипировке, которая используется участниками олимпийских игр. Между тем речь идет о 230 студентах по 20 видам спорта, обучающихся с 14 до 20 лет».

Конкретно в штанге дела обстоят получше, есть Китай и Турция, чья продукция сертифицирована международной федерацией, но есть понимание, что пора возвращаться к собственному производству. Иначе придется вспоминать времена, когда будущий олимпийский чемпион Давид Ригерт тренировался, нанизав на лом противовесы от комбайна. Тем более что ощущается дефицит помостов и инвентаря.

Любопытно, что именно мемориал Курынова в 2017 году положил начало любопытному поветрию — такому, как участие в татарстанских стартах отстраненных сборников. Зимой того года паралимпийская сборная лыжников стартовала в Юдино в Казанском лыжном марафоне, в мае того же года паралимпийская сборная по легкой атлетике преодолела дистанцию Казанского марафона, наконец, в Зеленодольске выступили тяжелоатлеты. А поскольку их вид спорта входит в число объективных, то именно с «Курынова» началось сравнение итогов соревнований в Казани с международными. Напомним, что впоследствии сравнениями результатов запомнились чемпионат и Кубок России по плаванию в Казани, которые проходили примерно в те же сроки, что и чемпионат мира 2023 года, и Олимпиада в Париже.

Вице-президент федерации тяжелой атлетики РТ Дмитрий Хомяков . предоставлено Дмитрием Хомяковым

Триумф штангистов Северной Кореи

По окончании нынешнего «Курынова» его итоги можно сравнить с чемпионатом мира, который завершился 15 декабря в Манаме, Бахрейн. Пока же отметим только итоги медального зачета. Девять золотых медалей у представителей КНДР. У занявшего второе место в итоговом зачете Китая четыре золота, у Казахстана — два.

Итоги чемпионата мира по тяжелой атлетике в Бахрейне — это переворот в мире олимпийских видов спорта. Феномен блестящего выступления штангистов КНДР заслуживает отдельного рассказа, после его изучения. Не секрет, что российские тяжелоатлеты были в числе первых которых начали отстранять от участия в международных стартах, еще с Олимпиады в Рио в 2016-м. Этим фактом наши тренеры зачастую и объясняли снижение результатов россиян. Штангисты КНДР не участвовали в Олимпиадах в Токио и Париже. На чемпионате мира северокорейцы в последний раз до этого выступали в 2019 году в тайской Паттайе (2-4-3 по медалям, 2-е место в общекомандном зачете, вслед за Китаем). Сейчас 9-5-2. При этом из лауреатов ЧМ 2019 года в Паттайе сейчас в составе сборной был только дуэт Ли Сон Гым (до 49 кг) и Ли Ын Сим (до 64 кг). И КНДР не «переманивает» к себе звезд из других европейских стран или стран Персидского залива, как сейчас Бахрейн, перекупивший у Армении Гора Минасяна, выступавшего в Манаме.

Кстати, несмотря на то, что россиян на чемпионате мира не было, министр спорта и одновременно новоиспеченный президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев не только посетил ЧМ, но и пообщался с руководством международной федерации тяжелой атлетики, а также президентами азиатской и европейской конфедераций на предмет возвращения россиян на международные соревнования. Судя по лицам собеседников Дегтярева и его бодрому комментарию, момент возвращения не за горами.

