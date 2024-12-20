В Татарстане снизился дефицит врачей и увеличилось количество диспансеризаций

В Минздраве республики отчитались об итогах года

Фото: Дмитрий Резнов

Почти 1,2 млн татарстанцев в этом году удалось охватить диспансеризацией — именно эту цифру установили в плане. В следующем году это количество необходимо увеличить до 1,4 млн. И это, по словам министра здравоохранения республики Марселя Миннуллина, является «абсолютно правильной тенденцией». Вместе с тем успешно протекает и программа выездной диспансеризации — удается охватить около 35 тыс. пациентов в две недели. Подробнее об итогах года в сфере здравоохранения — в материале «Реального времени».

«Это абсолютно правильная тенденция»

В этом году в Татарстане диспансеризацией планировалось охватить 1,2 млн жителей республики. Эта цифра практически достигнута, «остается еще неделя», рассказал министр здравоохранения региона Марсель Миннуллин.

В будущем году программой планируется охватить почти 1,4 млн человек.

— Это абсолютно правильная тенденция. Чем больше мы будем охватывать население профилактическими осмотрами, в частности диспансеризацией, тем серьезнее будет задел на увеличение продолжительности жизни, — отметил он.

В этом году в Татарстане диспансеризацией планировалось охватить 1,2 млн жителей республики. Эта цифра практически достигнута, «остается еще неделя», рассказал министр здравоохранения региона Марсель Миннуллин. Мария Зверева / realnoevremya.ru

По предварительным данным, в этом году благодаря диспансеризации удалось выявить около 135 тыс. заболеваний. Порядка 9 тыс. из них являлись начальными стадиями онкологии.

— Диспансеризация как раз направлена на выявление болезней на начальных стадиях. У нас достаточно серьезной проблемой является серая зона — это люди, которые за два и более года ни разу не посещали медицинские организации. Как правило, это лица трудоспособного возраста — от 45 до 65 лет, — добавил Миннуллин.

В новом году диспансеризация начнется с 4 января

Программа выездной диспансеризации также оказалась эффективной, продолжил Марсель Миннуллин. За 2 недели удалось охватить порядка 35 тыс. пациентов.

Выездная диспансеризация подразумевает использование мобильных фельдшерско-акушерских пунктов на территории районов республики, чтобы жители поселков смогли комфортно пройти диспансеризацию.

— На фельдшера возлагается большая ответственность. Первое — это выполнение первого этапа диспансеризации в селе. Второе — мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями. Третье — умение работать в информационной системе и формирование стандартных электронных медицинских документов, — пояснил министр.

Программа выездной диспансеризации также оказалась эффективной, продолжил Марсель Миннуллин. За 2 недели удалось охватить порядка 35 тыс. пациентов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он добавил, что в 2025 году диспансеризация населения, в том числе выездная, начнется уже 4 января.

— На первичное звено сейчас обращается колоссальное внимание, потому что именно оно выступает неким провайдером. С него начинается профилактическая медицина. Это основной ресурс, который способствует снижению смертности. Если профилактические мероприятия выполняются качественно и имеют большой охват, смертность априори снижается, — подчеркнул спикер.

Уменьшение дефицита кадров

Министр также затронул тему кадров. По его словам, в Татарстане наблюдается тенденция к улучшению ситуации с дефицитом врачей.

Так, за год в республике прибавилось 270 новых сотрудников. Таким образом, дефицит кадров в сфере уменьшился и достиг 1,2 тысячи.

По словам Миннуллина, на конец 2022 года дефицит составлял 2 тыс. медработников. В 2023 году «на балансе республики» появилось еще 480 врачей, дефицит уменьшился до 1,6 тысячи.

Министр также затронул тему кадров. По его словам, в Татарстане наблюдается тенденция к улучшению ситуации с дефицитом врачей. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Что касается направленности, в регионе ощущается нехватка узких специалистов — анестезиологов-реаниматологов, рентгенологов и офтальмологов. Кроме того, районы республики нуждаются в участковых, эндокринологах и кардиологах.



Спикер добавил, что три учебных заведения Татарстана, которые выпускают медиков, — КГМУ (Казанский государственный медицинский университет), КФУ (Казанский федеральный университет) и КГМА (Казанская государственная медицинская академия) — «успешно работают и позволяют получать прибавку врачей».