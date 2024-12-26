Юридические бизнес-тренды года от АНП ЗЕНИТ

Подводя итоги года, партнеры АНП ЗЕНИТ рассказывают о трендах, сформировавшихся в 2024 году в различных юридических отраслях

Фото: Реальное время

2024 году АНП ЗЕНИТ, международная юридическая фирма с офисами в Москве, Казани и Дубае, в очередной раз подтвердила свои лидерские позиции в рейтингах, возглавив «Право-300» и войдя в золотые группы по 9 номинациям и в серебряную группу в отрасли «Цифровая экономика», вошла в топ рейтинга «Коммерсанта», и в нем же оказались сразу 11 юристов фирмы. Компания укрепила свои позиции на международной юридической арене — офис в Дубае продолжает развиваться, а офис в Москве переехал в легендарный «Москва-Сити». В 2024 году в АНП ЗЕНИТ суммарно реализовали более 300 проектов и защитили более 3,5 миллиарда рублей своих клиентов. В январе 2025 фирме исполняется 15 лет. АНП ЗЕНИТ продолжает оставаться на страже интересов своих доверителей в любых ситуациях. Подводя итоги года, партнеры АНП ЗЕНИТ рассказывают о трендах, сформировавшихся в 2024 году в различных юридических отраслях.

У руководителя часть зарплаты — за работу, а часть — за риск

Дамир Низамов, адвокат, старший партнер АНП ЗЕНИТ, отмечает, что трендом становится осознанное отношение руководителей к своим профессиональным рискам.

Руководителю платят за ответственность, и ежедневно руководитель рискует ответственность понести. Начальник производства переживает за травматизм на предприятии, управляющий в общепите — за отравления, директор строительной компании рискует доначислениями налогов за недобросовестного подрядчика, в банках — выдача потенциально невозвратного кредита. В каждой отрасли свои особенности, и риски только растут — как «соломку ни стели», спонтанные решения линейного персонала, поведение подрядчиков могут привести к большим проблемам.

Все больше руководителей начинают системно работать с этими рисками. Это уже не только контакты адвокатов в телефонной книжке на экстренные случаи (что минимально необходимо), но также и отдельный анализ рисков, связанных с работой в конкретной организации и отрасли, механизмы их снижения. Мы сейчас с несколькими компаниями работаем над юридическим оформлением систем делегирования ответственности и внутреннего согласования, проводим аудит документооборота.

Полагаю, это будет одним из факторов «выживаемости» топ-менеджеров.

Бывшие супруги и новые суды

Аркадий Вайман, партнер АНП ЗЕНИТ и руководитель Family Office — направления в сфере брачно-семейных и наследственных отношений, обозначает два главных тренда уходящего года.

Первый — бывшие супруги начинают взыскание совместно нажитого имущества спустя долгие годы. Многие считают, что спустя три года после прекращения брака бывшие супруги теряют право на имущественные претензии друг к другу. В действительности это не так. Все нажитое вместе — будь то недвижимость, компания, основанная в период брака, являются совместным и остается таковым и после развода. А набраться ресурсов осуществить раздел можно и спустя годы.

По мере появления новых семей и детей юридически эту цепь взаимных обязательств распутывать все сложнее, но это только вопрос профессионализма и настойчивости юриста.

Второй тренд, по сути, вытекает из первого. Предприниматели стали внимательнее относиться к вопросам наследственного планирования, корпоративных документов компаний. Стали заключаться брачные договоры, четко очерчивающие права супругов в разных обстоятельствах. Партнеры договариваются и устанавливают юридические барьеры на вход в бизнес бывших или наследующих супругов. Ситуации, когда семья делит бизнес и в процессе этих эмоциональных войн тащит этот же бизнес на дно, стали случаться все чаще. Партнеры по бизнесу в таких ситуациях становятся невольными жертвами обстоятельств. Поэтому качественная связка корпоративных и семейных юридических документов — новый тренд.

«Розовые очки» российских инвесторов

Александр Матвеев, партнер международной практики АНП ЗЕНИТ, одним из трендов международного предпринимательства называет инвестиционные риски.

Инвестиционная привлекательность Дубая неоспорима. Тысячи стартапов и инвесторов выбрали эту юрисдикцию, рассматривая ее как эффективный предпринимательский хаб. Но тут срабатывает закон больших чисел, и инвестор рискует столкнуться с недобросовестным отношением партнеров.

Случаи «легального мошенничества» в отношении российских инвесторов происходят все чаще. Законодательно все чисто. Но по факту в договоры зашиваются «драконовские условия», финмодель не соответствует тому, что презентовалось на переговорах, доля бизнеса не соответствует оговоренным условиям. Есть и другие подводные камни.

В прошедшем году мы сопровождали несколько инвестиционных сделок. В ходе сопровождения было выявлено, настолько много скрытых деталей, что в итоге три клиента приняли решение от сделок отказаться.

Люди воспринимают Эмираты как единое юридическое пространство, а фактически это не так. Законодательство ОАЭ в каждом эмирате и фри-зоне имеет свои особенности. К тому же все очень динамично, постоянно происходят изменения в законах, и важно следить за ними внимательно.

Отношение к инвесторам в Эмиратах в принципе отличается от российского. Нет ответственности за нецелевое использование средств. По закону все будет чисто. Но по факту деньги инвестора могут быть потрачены на красивую жизнь стартаперов, и инвестор ничего не сможет с этим сделать, если инструменты контроля не были заложены в учредительные документы на старте.

Важно в самом начале все проверить, прописать все условия в инвестиционных договорах, чтобы юридически обезопасить сделку. И самое главное — все это сделать до момента перевода инвестиционных средств. Что в условиях разных языков, юрисдикций и менталитетов без участия профессиональных консультантов сделать довольно сложно.





Исключить недобросовестных партнеров из бизнеса стало реально

Ильдар Багаутдинов, старший партнер АНП ЗЕНИТ, юрист с 12-летним опытом, профессионал в области корпоративного права и арбитражных дел, говоря об итогах и трендах, в первую очередь останавливается на поворотном моменте юридической сферы в 2024 году — практике исключения недобросовестных членов общества.

Еще несколько лет назад принято было считать, что, какие бы действия в ущерб интересов организации не совершал участник, максимум, на что могли претендовать партнеры — взыскать убытки. Партнер использовал полномочия директора в личных целях, выводил активы, вредил бизнесу. Следом суд, доказательство суммы убытков, взыскание, а потом — все равно пытаться вести общий бизнес с этим же человеком. Возможность исключения участника из компании была предусмотрена законом и ранее. Но на практике применялась в исключительно редких случаях и при исключительных обстоятельствах.

В последние годы судебная практика меняется. Если партнер серьезно вредит компании, создает препятствия ее деятельности, возможно, самоустраняется от своих обязанностей участника, что блокирует деятельность организации, то такого участника можно исключить, выплатив ему стоимость его доли.

Более того, в 2024 году Верховный суд сделал еще один поворот в сторону добросовестных участников, указав на то, что если у учредителей изменились подходы к развитию компании и один из участников без каких-либо разумных объяснений стал противодействовать общему делу, то его нужно исключать. Суды посчитали, что исключение одного из учредителей является уместным способом разрешения корпоративного конфликта. Нужно разбираться, кто действительно заинтересован в работе компании, а кто стремится извлечь выгоду из конфликта.

Заметим, что практика исключения участников активно применяется с 2023 года по отношению к резидентам недружественных стран, которые в связи с санкциями самоустранились от выполнения обязанностей по владению и управлению своими долями/акциями в российских компаниях.



Конец моратория ИТ-шников и эпохи УСН-миграции

Альфия Ярулина, партнер АНП ЗЕНИТ, руководитель налоговой практики, в первую очередь, подводя итоги года, говорит о тренде на переосмысление бизнес-моделей.

Амнистия на дробление бизнеса (только для тех, кто с 2025 года начнет работать «в белую»), конец моратория на проверки ИТ-компаний, появление НДС у «УСНщиков» — второе полугодие 2024 года нашей налоговой практики было посвящено больше консультациям, подсчетам новых бизнес-моделей с разными налоговыми нагрузками для уже работающих компаний, помощи нашим клиентам в принятии решений.

Государство взяло однозначный тренд на «снятие масок». Если бизнес вырос до среднего или крупного, преференции для начинающих перестают быть доступными. Больше нельзя перерегистрироваться в другой регион с пониженной ставкой УСН — родная ставка «поедет за тобой». 5% НДС для «упрощенцев» стала в определенной мере моральной подготовкой бизнеса к тому, что с ростом оборотов НДС станет 7%, а впоследствии и дорастет до «взрослых ставок».

Думаю, еще 3-4 месяца будем консультировать, а с весны снова будет большой запрос на сопровождение налоговых проверок. ФНС, как никто, вооружена цифровыми технологиями сегодня, дашборды подсвечивают все риски. Все, кого захотят проверить, — у всех будет что найти из нарушений. Начнется битва за каждый документ. Тут важно будет максимально профессионально подходить ко всем вопросам. Особенно ИТ-компаниям, которые прошедшие три года провели в очень расслабленной ситуации.

Майнеры, крипта, конец эпохи безнаказанности в интернете

Рамис Абянов, партнер АНП ЗЕНИТ, руководитель практики сопровождения цифровой экономики и управляющий партнер ZenitLegal, говоря о трендах и итогах уходящего года, в первую очередь вспоминает о принятом законе о майнинге:

Криптовалюта уже легальна в 132 странах, а в России 9 миллионов человек так или иначе используют криптовалюту. 2024 год стал для отрасли значимым — приняты два закона в этой сфере.

С 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон «О майнинге». Он разрешает легально добывать криптовалюты. ИП и юрлица могут заниматься майнингом, зарегистрировавшись в специальном реестре Федеральной налоговой службы (ФНС). Физлица могут добывать криптовалюту без включения в реестр, но в пределах лимитов энергопотребления, установленных регионами. Также с августа 2024 года криптовалюта признается средством платежа в иностранных расчетах, на территории России использовать ее в таком качестве невозможно.

В правовом регулировании сферы все еще много пробелов, по большому счету «законодательное обрамление» получил только один сегмент индустрии: по-прежнему не легализована деятельность поставщиков криптоуслуг (обменников и бирж), есть сложности с расчетами по криптооперациям в российских банках, не ясны правила учета и налогообложения криптовалюты. Но уже сейчас мы активно работаем по внесению майнеров в реестр, с помощью с договорами в индустрии и всем юридическим оформлением сделок. Индустрия однозначно будет развиваться, и законодательство этой отрасли тоже.

Если смотреть на цифровую сферу шире — она в принципе становится все более регулируемой. Это уже не тот интернет начала нулевых, где можно было все. Маркируется реклама, есть реестр крупных блогов. В этом году было несколько проектов по удалению порочащей репутацию наших клиентов информации из Сети. Тренд на работающее правовое поле радует, это в первую очередь важно для безопасности граждан и бизнесов.

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