Азат Кадыров: «Это уникальный инструмент, не знаю подобных мировых практик!»

Новый глава Минземимущества РТ — о платформе НСПД, которая станет неотъемлемой частью жизни граждан и бизнеса

Фото: Михаил Захаров

Татарстанцы смогут легко оформить заявление на строительство или подобрать земельный участок благодаря Национальной системе пространственных данных. Республика участвует в эксперименте по внедрению НСПД, и скоро на платформе появятся сервисы для граждан и бизнеса. Подробнее об этом, а также какие еще преимущества дает этот инструмент, как в республике реформируют унитарные предприятия, ликвидировав 111 из них и сохранив 34 — остальные преобразованы в АО и ООО, во второй части интервью «Реальному времени» рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров.

Татарстан сохранит 34 ГУП И МУП

— Азат Рифгатович, каковы результаты реформирования ГУП и МУП в Татарстане?

— Практически у всех государственных унитарных предприятий собственником имущества от имени государства выступает Минземимущество, соответственно, у муниципальных унитарных предприятий — исполнительные комитеты муниципальных образований в соответствии с законом. Поэтому мы с этим работаем в ежедневном режиме, как в части государственных унитарных предприятий, так и в части муниципальных предприятий, совместно с нашими коллегами в районах. Работа по реформированию этих предприятий проводится с 2020 года, потому что в конце 2019-го был принят федеральный закон, в соответствии с которым те предприятия, которые работали и работают на конкурентных рынках, подлежат переходу в иные организационно-правовые формы.

В общей сложности у нас насчитывалось 167 унитарных предприятий: государственных и муниципальных в разных сферах деятельности. Из них 111 уже либо ликвидированы, либо преобразованы — в акционерное общество, в общество с ограниченной ответственностью либо в учреждения. Сейчас в нашей орбите остается 56 предприятий, в том числе 34 у нас в республике сохранятся.

Сейчас в Татарстане остается 56 унитарных предприятий, в том числе будут сохранены 34, которые выступают естественными монополиями. Олег Исаков / realnoevremya.ru

Сохраняются предприятия, которые выступают фактически естественными монополиями. Это поставка воды, например, поставка тепла, перевозки электротранспортом. В этих сферах предприятие имеет право, возможность в соответствии с федеральным законом сохранить именно такую организационно-правовую форму.

Все иные предприятия у нас находятся или на стадии ликвидации, или реорганизации. Таковых у нас сегодня 22 предприятия. Поэтому эта работа будет завершена фактически в конце этого года.



«Эксперимент с НСПД фактически удался»

— Хочу затронуть еще одну тему — внедрение Национальной системы пространственных данных (НСПД). Насколько Татарстан готов с ней работать, все ли данные внесены, какие преимущества эта платформа дает республике и ее гражданам?

— Национальная система пространственных данных — это действительно очень серьезный глобальный проект, который реализуется в рамках поручения председателя правительства РФ, реализуется Росреестром. Сформирован проект на базе нового национального проекта «Экономика данных», который с 2025 года заменит нацпроект «Цифровая экономика». Татарстан наряду еще с тремя субъектами страны: Пермским краем, Краснодарским краем и Иркутской областью, вошел в число пилотных регионов, где опробовали внедрение системы. Надо сказать, что эксперимент фактически удался — это признает и Росреестр.

Мы интегрировали четыре наших программных продукта в Национальную систему пространственных данных. Это Комплексная муниципальная геоинформационная система города Казани, Экологическая карта Республики Татарстан, Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности и Геопортал Республики Татарстан. Всего мы внесли в НСПД 54 слоя. Это разные уровни: земля, объекты, инфраструктура, леса, водные ресурсы — все отдельные компоненты, из чего весь наш окружающий мир состоит.

«Мы интегрировали четыре наших программных продукта в Национальную систему пространственных данных», — рассказал министр. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Мы сегодня полностью, на 100%, внесли в систему данные по границам со смежными республиками, с муниципальными образованиями, определили все береговые линии, зоны подтопления, лечебно-оздоровительные зоны, рекреационные зоны, лесничества, объекты культурного наследия и их территории. Эти данные внесены полностью, на 100%. Они являются актуальными, верифицированными, и любой пользователь, физлицо или юридическое лицо, попадая в систему, пройдя соответствующий путь авторизации через портал госуслуг, может этими данными пользоваться.

Мы находимся на финишном этапе по внесению границ по особо охраняемым природным территориям, по населенным пунктам и по территориальным зонам. Это связано с завершением работ по утверждению документов территориального планирования. Сюда входят проекты межевания территории, проекты землепользования и застройки территории, так называемые ПМТ, ПЗЗ, генеральные планы отдельных населенных пунктов. Практически по всем работы сейчас либо на этапе завершения, либо на этапе согласования с соответствующими структурами. Круг согласующих министерств и ведомств достаточно большой, поэтому по мере завершения и утверждения документов все эти данные будут вноситься. Но мы берем для себя следующий год для финала работ, когда мы все эти данные уже должны будем внести и поставить на этом точку. Когда нам останется уже только внесение изменений и корректировок в операционном режиме.

На самом деле портал дает очень много возможностей. Во-первых, на одной карте можно посмотреть все границы лесов, водных зон, водоохранных зон, особо охраняемых территорий, объектов инженерной инфраструктуры и так далее. Кроме того, мы сейчас активно работаем над тем, чтобы вывести на портал НСПД сервисы как для граждан, так и для юридических лиц, когда можно будет легко оформить, к примеру, заявление для строительства объекта туризма или для строительства иного объекта. Оформить заявление, подобрать земельный участок под индивидуальное жилищное строительство внутри границ населенных пунктов, в сельских поселениях.

Благодаря НСПД любой гражданин сможет оформить заявление на строительство или подобрать земельный участок под ИЖС. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Когда вся страна в нее «сядет», это будет самая высоконагруженная система»

Спектр возможностей достаточно большой, на самом деле, этой теме, наверное, можно посвятить отдельный рассказ. Может быть, даже проведем для наших граждан демонстрацию возможностей Национальной системы пространственных данных, потому что это действительно глобальная система и она собрала в одном месте огромное количество данных. Она тяжелая, высоконагруженная из-за данных, которые в нее внесены, но это еще не вся страна. Когда вся страна в нее «сядет», думаю, за 3—4 года, это будет, наверное, самая высоконагруженная система как с точки зрения данных, так и с точки зрения пользовательского интереса.

Работа с системой будет интересна как гражданам, так и юридическим лицам. Это уникальный инструмент! Честно говоря, не знаю подобных мировых практик. Мы действительно делаем очень большую, серьезную работу, уникальную вещь, и эта система в ближайшие годы станет неотъемлемым инструментом нашей жизни и работы. Потому что земля и имущество — это то, чем мы пользуемся ежедневно.

— Если я правильно понял, система будет стержневой для Минземимущества, но это также инструмент для всех министерств и ведомств?

— Абсолютно точно, для всех. Но мы не одни работали над НСПД, а в плотной связке с Росреестром, потому что они держатели Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Работа с системой будет интересна как гражданам, так и юридическим лицам. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Так же плотно мы работаем с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ республики, с муниципальными образованиями, потому что у каждого своя задача в НСПД, и каждый вносит свой вклад в эту большую карту, так мы получаем собранный пазл, где вся наша страна как на ладони.

— Приглашаю встретиться в следующем году и более подробно поговорить про систему и ее внедрение, чем она будет полезна каждому жителю республики, в том числе предпринимателям.

— Договорились, обязательно встретимся и расскажем во всех деталях.

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