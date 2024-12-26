В Черном море ввели режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута

Фото: Динар Фатыхов

В связи с разливом нефтепродуктов в Черном море, вызванным крушением танкеров в Керченском проливе, был введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

По его словам, данное решение позволит мобилизовать дополнительные силы и средства федеральных органов власти и государственных корпораций. Также это обеспечит возможность оказания финансовой помощи пострадавшим регионам из резервного фонда правительства России.

Куренков подчеркнул, что сложившаяся обстановка требует активных мер реагирования и обращение к федеральному уровню является необходимым шагом для эффективного устранения последствий инцидента.



Напомним, что Роструд оштрафовал ООО «Кама шиппинг», владельца танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе, за нарушения трудового законодательства.



Анастасия Фартыгина