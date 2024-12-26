Путин объяснил осторожный подход к использованию «Орешника»

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин заявил, что страна располагает ракетными системами «Орешник», хотя их количество на данный момент ограничено. В интервью журналистам он подчеркнул, что это не является секретом и Россия не скрывает информацию о наличии этих систем. Об этом сообщили в ТАСС.

Путин уточнил, что применение «Орешника» не планируется в ближайшее время, так как данное оружие предназначено для выполнения специфических задач. Он подчеркнул важность обдуманного подхода к использованию мощных технологий в военных действиях, объяснив, что спешка в этом вопросе может быть нецелесообразной.

Также президент России Владимир Путин сообщил, что Словакия выразила готовность предоставить свою территорию для проведения диалога по урегулированию конфликта на Украине.



Анастасия Фартыгина