Для школьников Татарстана запланировали более 2,5 тыс. мероприятий в новогодние каникулы

Фото: Максим Платонов

Зимние каникулы для школьников Татарстана начнутся 30 декабря 2024 года и продлятся до 8 января 2025 года. В этот период для детей запланировали разнообразные мероприятия, направленные на развитие и досуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

Одним из ключевых событий станет профильная смена «Театральный сезон», проходящая с 24 по 30 декабря, где юные таланты смогут продемонстрировать свои способности. Также предусмотрены учебно-тренировочные сборы по математике «Математическая смена», организованные Республиканским олимпиадным центром.

Кроме того, в рамках проекта «Культурные зимние каникулы» школьники смогут посетить арт-резиденцию «Созвездие-Йолдызлык», исторический парк «Россия — моя история» и культурно-досуговый комплекс имени В.И. Ленина в Казани.

По всей территории Татарстана запланировано более 2,5 тыс. новогодних мероприятий для школьников, что позволит каждому ребенку найти интересное занятие на время каникул.

В целях обеспечения безопасности во время праздников Министерство образования направило инструктивное письмо в муниципальные органы управления образованием, акцентируя внимание на профилактических мерах.

Анастасия Фартыгина