Артем Здунов идет в губернаторы
«Саранск — высоковероятно, Владимир — хорошо, Нижний Новгород — просто отлично»: куда направят 42-летнего специалиста из Татарстана?
Как стало известно «Реальному времени», председатель правительства Дагестана, экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов пополнит губернаторский корпус Владимира Путина. Уже сегодня он может быть направлен в один из регионов, главы которых уходят в отставку. По данным источников нашего издания, в первую очередь рассматривается назначение в Мордовию. Однако не исключено, что молодого и уже зарекомендовавшего себя с лучшей стороны специалиста отправят в более экономически развитые, но политически сложные регионы.
«Нужно давать дорогу молодым»
Глава Мордовии Владимир Волков в среду объявил о своей отставке. «Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами, — отметил Волков. — Но время идет. Нужно давать дорогу молодым. Еще раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике». Напомним, что 66-летний Владимир Волков возглавлял республику с 2012 года. В сентябре 2017-го он был избран на этот пост в ходе выборов.
На смену ему с высокой долей вероятности придет 42-летний экономист из Татарстана Артем Здунов, который последние два с половиной года «стажировался в боевых условиях» в другом депрессивном регионе — Республике Дагестан.
Источники «Реального времени» подтвердили факт рассмотрения Здунова на должность главы региона. Однако окончательное решение будет принято Владимиром Путиным после согласований со всеми сторонами этого вопроса. «Мордовия — высоковероятно. Но каким будет решение, мы не знаем. За этот отворот политического полога мы не можем заглянуть, можем только предполагать», — говорит собеседник нашего издания.
Поднял экономику Дагестана
Здунов — главный творец экономического роста в Дагестане в команде бывшего главы республики Владимира Васильева. Последний — чистой воды силовик и политик, но не экономист. Сосредоточившись на зачистке криминалитета, он «выписал» молодого и, как говорят, имеющего отношение к силовому блоку специалиста из Татарстана — на экономику. Здунову и Ко удалось сделать в республике далеко не все задуманное. Однако результаты все равно превзошли даже самые смелые ожидания их оппонентов.
Например, объем республиканского бюджета увеличился со 100 млрд рублей в 2017 году до 174 млрд рублей в 2020 году, то есть более чем в полтора раза. Получены гранты за достижение наивысших темпов роста социально-экономического развития (2018-й — 20-е место, 2019 год — 9-е место). Снижен объем государственного долга РД с 14 млрд рублей в 2017 году до 9,3 в 2020 году. Увеличены собственные доходы бюджета РД с 32 млрд рублей в 2017 году до 44 млрд в 2019 году. Здесь велик вклад силового крыла команды Васильева, однако без внятной экономической политики было бы все равно не обойтись.
Важная компетенция Артема Здунова — крепкие и конструктивные связи в федеральных силовых структурах. Благодаря этому уже в год назначения, в 2018 году, в Дагестане были «пересозданы» территории опережающего социально-экономического развития в городах Каспийске и Дагестанские Огни с общим количеством резидентов — 28. По некоторым параметрам эти особые зоны уникальны и были переконфигурированы по согласованию с федеральным центром буквально за считаные дни. Численность официально занятых в сегменте МСП увеличилась с 70 тыс. человек в 2017 году до 82 тыс. человек в 2019 году.
В сфере государственных закупок обеспечен рост среднего уровня конкуренции. Среднее количество поданных заявок на одну закупку в 2017 году составило 1,4, а за I полугодие 2020 года показатель достиг значения 2,2 заявки на одну закупку. Согласно рейтингу ФАС России за 2019 год, по сравнению с 2018 годом прозрачность региональных закупок Республики Дагестан улучшилась на 20 позиций — с 81-го места на 61-е.
В 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличен объем республиканской инвестиционной программы в 7 раз по количеству объектов и в 9 раз по объему финансирования.
Удалось осуществить огромные инфраструктурные проекты. Причем за счет республиканского бюджета. «Мои дороги» — ремонт 574 объектов с объемом финансирования 2,1 млрд рублей (охват 1 млн человек). «Моя вода» — строительство 161 объекта водоснабжения на сумму 5,6 млрд рублей (охват — 400 тыс. человек). «Комфортная городская среда» — 469 дворовых и общественных территорий на сумму 2 млрд рублей. Обеспечен рост в работе Махачкалинского морского торгового порта. Рост перевалки грузов и нефтепродуктов составил 3,5 раза и 4,2 раза соответственно.
Махачкалинский аэропорт увеличил пассажиропоток с 1,1 млн человек в 2017 году до 1,6 млн человек в 2019 году. Количество туристов выросло с 607 тыс. человек в 2017 году до 850 тыс. человек в 2019 году.
И сделано еще очень многое, что не могли не заметить в Москве.
Осенний губернаторопад 2.0
Источники «Реального времени», знакомые с ходом согласования кандидатуры Артема Здунова в губернаторский корпус, подчеркивают, что решение о назначении специалиста в Мордовию зреет, но еще не принято. «В Мордовии все плохо по экономике. Безудержно плохо. Основные драйверы экономики Мордовии находятся в стадии банкротства или стагнации. Тот же «Мордовцемент» еще 3 года назад занимал 30 процентов рынка. Сегодня его не существует», — отмечает собеседник.
— Заболеваемость по ковиду во всех регионах примерно одинаковая — статистически. В Мордовии же ситуация страшная. Не знаю, куда они девают смерти, — подчеркивает он. Косвенно это подтвердила Татьяна Голикова сегодня на совещании с Владимиром Путиным. Она назвала Мордовию в числе других 10 регионов, в которых до сих пор есть дефицит больничных коек.
Однако сегодня же ожидаются и другие отставки. В частности, во Владимирской области и в Нижегородской. «Одноименный» со своей областью губернатор Владимир Сипягин неудачно полечился от коронавируса — якобы в платной клинике в Москве, а не в рядовой больнице своего региона. За это ему пришлось оправдываться.
«Нижегородскую область ожидают большие перемены. Глеб Никитин покидает свой пост. Общественность Нижнего Новгорода уже который день обсуждает новость о возможной смене власти в области», — пишут горьковские паблики. Молодой специалист может уйти из-за того, что не только явно не тянет на губернатора, но и из-за уголовных дел по хищениям при строительстве очистных сооружений. По некоторым данным, на прошлой неделе силовикам удалось получить подробные показания по этим делам от ключевых фигурантов.
«Мордовия — высоковероятно. Владимир — хорошо. Нижний Новгород — просто отлично»
«Мордовия — высоковероятно. Владимир — хорошо. Нижний Новгород — просто отлично для Здунова и его команды. Но мы должны понимать, что хорошего экономиста никогда не поставят туда, где все хорошо с экономикой. Хорошего пожарного не отправят усмирять детей со спичками. А «пожар» в Мордовии несоразмерно сильнее, чем в Нижегородской или Владимирской областях», — говорит собеседник «Реального времени».
Задолженность региона — более 100% бюджета. «Мордовия перекидала кучу народу, все стоят в очереди за деньгами. Начнут снимать деньги...» — отмечает он, добавляя, что большую часть долга сгенерировала команда Волкова, которая не смогла обеспечить эффективную экономию на строительстве футбольного стадиона к ЧМ-2018.
Тем временем в Нижнем Новгороде более сложная политическая ситуация. Есть разные и при этом мощные группы влияния. Есть и так называемые олигархи, которые контролируют значительную долю экономики. Это и Олег Дерипаска на ГАЗе, и Вагит Алекперов с переработкой «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», и многие другие. С ними придется работать и договариваться. Здунову это удастся, но потребует не только экономических, но и дипломатических навыков — а это уже немного другая компетенция. Плюс есть пресса и активисты. Достаточно вспомнить акт публичного самосожжения Ирины Славиной.
«У Здунова сыграет сочетание качеств»
Константин Калачев — глава «Политической экспертной группы»:
Но и у Артема Здунова есть большой опыт, серьезный послужной список. И он себя уже зарекомендовал, при этом ему придется в Мордовии заниматься не только экономикой, но и выборами в Госдуму РФ, между прочим. И тут, кстати, опыт Татарстана может быть полезен со всех сторон. В Мордовии, кстати, обычно жесткая вертикаль власти, похожая на татарстанскую. В общем, я думаю, что касается Здунова после его работы в Татарстане и Дагестане — то почему бы и нет? Человек явно еще не достиг пределов своего роста, явно еще молодой пока, совсем молодой! К тому же и по национальности он мордвин…
Что касается вопроса о том, насколько нужно сегодня и эффективно ли, правильно ли ставить в национальный регион главу той же национальности, отмечу: мордва — не татары! Мордвин, национальность Здунова, здесь играет роль как дополнительная характеристика, не более того. Опасаться того, что внезапно Артем Здунов будет в Мордовии мордовский национализм развивать, не приходится, согласитесь? Это во-первых. Во-вторых, конечно, нужна привязка к республике: объяснение, почему именно он. А во-вторых, республика сегодня «беременна варягом», нужен человек все-таки со стороны.
И наверное, у Здунова сыграет сочетание двух качеств: свежий современный молодой человек со стороны, которые может систему экономическую в регионе оживить, а с другой стороны, вроде как свой человек — мордвин, это же здорово.
Марат Баширов — политтехнолог, президент НП «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» (GR-лига), член Экспертного совета Комитета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике:
Руководство Здунова, конечно, будет отличаться. Республика на хорошем счету, достаточно эффективно реализует федеральные программы, любой врио получит крепкое хозяйство под свое управление. Мордовия, несомненно, выиграет, если получит Здунова.
Илья Гращенков — руководитель Центра развития региональной политики:
Что касается Мордовии — это сельскохозяйственный регион, которому сегодня нужны какие-то альтернативные пути развития. Кто сможет их обеспечить — большой вопрос. Сама федеральная система власти сейчас не располагает к тому, чтобы лично губернатор осуществлял какой-то прорыв. Поэтому все будет реализовано в рамках той политики, которую федеральный центр определил для региона.
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