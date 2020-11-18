Артем Здунов идет в губернаторы

«Саранск — высоковероятно, Владимир — хорошо, Нижний Новгород — просто отлично»: куда направят 42-летнего специалиста из Татарстана?

Как стало известно «Реальному времени», председатель правительства Дагестана, экс-министр экономики Татарстана Артем Здунов пополнит губернаторский корпус Владимира Путина. Уже сегодня он может быть направлен в один из регионов, главы которых уходят в отставку. По данным источников нашего издания, в первую очередь рассматривается назначение в Мордовию. Однако не исключено, что молодого и уже зарекомендовавшего себя с лучшей стороны специалиста отправят в более экономически развитые, но политически сложные регионы.

«Нужно давать дорогу молодым»



Глава Мордовии Владимир Волков в среду объявил о своей отставке. «Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами, — отметил Волков. — Но время идет. Нужно давать дорогу молодым. Еще раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике». Напомним, что 66-летний Владимир Волков возглавлял республику с 2012 года. В сентябре 2017-го он был избран на этот пост в ходе выборов.

На смену ему с высокой долей вероятности придет 42-летний экономист из Татарстана Артем Здунов, который последние два с половиной года «стажировался в боевых условиях» в другом депрессивном регионе — Республике Дагестан.

Источники «Реального времени» подтвердили факт рассмотрения Здунова на должность главы региона. Однако окончательное решение будет принято Владимиром Путиным после согласований со всеми сторонами этого вопроса. «Мордовия — высоковероятно. Но каким будет решение, мы не знаем. За этот отворот политического полога мы не можем заглянуть, можем только предполагать», — говорит собеседник нашего издания.

Глава Мордовии Владимир Волков в среду объявил о своей отставке. Фото e-mordovia.ru

Поднял экономику Дагестана

Здунов — главный творец экономического роста в Дагестане в команде бывшего главы республики Владимира Васильева. Последний — чистой воды силовик и политик, но не экономист. Сосредоточившись на зачистке криминалитета, он «выписал» молодого и, как говорят, имеющего отношение к силовому блоку специалиста из Татарстана — на экономику. Здунову и Ко удалось сделать в республике далеко не все задуманное. Однако результаты все равно превзошли даже самые смелые ожидания их оппонентов.

Например, объем республиканского бюджета увеличился со 100 млрд рублей в 2017 году до 174 млрд рублей в 2020 году, то есть более чем в полтора раза. Получены гранты за достижение наивысших темпов роста социально-экономического развития (2018-й — 20-е место, 2019 год — 9-е место). Снижен объем государственного долга РД с 14 млрд рублей в 2017 году до 9,3 в 2020 году. Увеличены собственные доходы бюджета РД с 32 млрд рублей в 2017 году до 44 млрд в 2019 году. Здесь велик вклад силового крыла команды Васильева, однако без внятной экономической политики было бы все равно не обойтись.

Важная компетенция Артема Здунова — крепкие и конструктивные связи в федеральных силовых структурах. Благодаря этому уже в год назначения, в 2018 году, в Дагестане были «пересозданы» территории опережающего социально-экономического развития в городах Каспийске и Дагестанские Огни с общим количеством резидентов — 28. По некоторым параметрам эти особые зоны уникальны и были переконфигурированы по согласованию с федеральным центром буквально за считаные дни. Численность официально занятых в сегменте МСП увеличилась с 70 тыс. человек в 2017 году до 82 тыс. человек в 2019 году.

Здунов — главный творец экономического роста в Дагестане в команде бывшего главы республики Владимира Васильева. Фото tatarstan.ru

В сфере государственных закупок обеспечен рост среднего уровня конкуренции. Среднее количество поданных заявок на одну закупку в 2017 году составило 1,4, а за I полугодие 2020 года показатель достиг значения 2,2 заявки на одну закупку. Согласно рейтингу ФАС России за 2019 год, по сравнению с 2018 годом прозрачность региональных закупок Республики Дагестан улучшилась на 20 позиций — с 81-го места на 61-е.

В 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличен объем республиканской инвестиционной программы в 7 раз по количеству объектов и в 9 раз по объему финансирования.

Удалось осуществить огромные инфраструктурные проекты. Причем за счет республиканского бюджета. «Мои дороги» — ремонт 574 объектов с объемом финансирования 2,1 млрд рублей (охват 1 млн человек). «Моя вода» — строительство 161 объекта водоснабжения на сумму 5,6 млрд рублей (охват — 400 тыс. человек). «Комфортная городская среда» — 469 дворовых и общественных территорий на сумму 2 млрд рублей. Обеспечен рост в работе Махачкалинского морского торгового порта. Рост перевалки грузов и нефтепродуктов составил 3,5 раза и 4,2 раза соответственно.

Махачкалинский аэропорт увеличил пассажиропоток с 1,1 млн человек в 2017 году до 1,6 млн человек в 2019 году. Количество туристов выросло с 607 тыс. человек в 2017 году до 850 тыс. человек в 2019 году.

И сделано еще очень многое, что не могли не заметить в Москве.

В 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличен объем республиканской инвестиционной программы в 7 раз по количеству объектов и в 9 раз по объему финансирования. Фото e-dag.ru

Осенний губернаторопад 2.0

Источники «Реального времени», знакомые с ходом согласования кандидатуры Артема Здунова в губернаторский корпус, подчеркивают, что решение о назначении специалиста в Мордовию зреет, но еще не принято. «В Мордовии все плохо по экономике. Безудержно плохо. Основные драйверы экономики Мордовии находятся в стадии банкротства или стагнации. Тот же «Мордовцемент» еще 3 года назад занимал 30 процентов рынка. Сегодня его не существует», — отмечает собеседник.

— Заболеваемость по ковиду во всех регионах примерно одинаковая — статистически. В Мордовии же ситуация страшная. Не знаю, куда они девают смерти, — подчеркивает он. Косвенно это подтвердила Татьяна Голикова сегодня на совещании с Владимиром Путиным. Она назвала Мордовию в числе других 10 регионов, в которых до сих пор есть дефицит больничных коек.

Однако сегодня же ожидаются и другие отставки. В частности, во Владимирской области и в Нижегородской. «Одноименный» со своей областью губернатор Владимир Сипягин неудачно полечился от коронавируса — якобы в платной клинике в Москве, а не в рядовой больнице своего региона. За это ему пришлось оправдываться.

«Нижегородскую область ожидают большие перемены. Глеб Никитин покидает свой пост. Общественность Нижнего Новгорода уже который день обсуждает новость о возможной смене власти в области», — пишут горьковские паблики. Молодой специалист может уйти из-за того, что не только явно не тянет на губернатора, но и из-за уголовных дел по хищениям при строительстве очистных сооружений. По некоторым данным, на прошлой неделе силовикам удалось получить подробные показания по этим делам от ключевых фигурантов.

Большую часть долга сгенерировала команда Волкова, которая не смогла обеспечить эффективную экономию на строительстве футбольного стадиона к ЧМ-2018. Фото mordovmedia.ru

«Мордовия — высоковероятно. Владимир — хорошо. Нижний Новгород — просто отлично»

«Мордовия — высоковероятно. Владимир — хорошо. Нижний Новгород — просто отлично для Здунова и его команды. Но мы должны понимать, что хорошего экономиста никогда не поставят туда, где все хорошо с экономикой. Хорошего пожарного не отправят усмирять детей со спичками. А «пожар» в Мордовии несоразмерно сильнее, чем в Нижегородской или Владимирской областях», — говорит собеседник «Реального времени».

Задолженность региона — более 100% бюджета. «Мордовия перекидала кучу народу, все стоят в очереди за деньгами. Начнут снимать деньги...» — отмечает он, добавляя, что большую часть долга сгенерировала команда Волкова, которая не смогла обеспечить эффективную экономию на строительстве футбольного стадиона к ЧМ-2018.

Тем временем в Нижнем Новгороде более сложная политическая ситуация. Есть разные и при этом мощные группы влияния. Есть и так называемые олигархи, которые контролируют значительную долю экономики. Это и Олег Дерипаска на ГАЗе, и Вагит Алекперов с переработкой «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», и многие другие. С ними придется работать и договариваться. Здунову это удастся, но потребует не только экономических, но и дипломатических навыков — а это уже немного другая компетенция. Плюс есть пресса и активисты. Достаточно вспомнить акт публичного самосожжения Ирины Славиной.

«У Здунова сыграет сочетание качеств»

Константин Калачев — глава «Политической экспертной группы»:

— В принципе, на самом деле, я, когда услышал сегодня новость про отставку, подумал, что, наверное, речь идет о какой-то проблеме состояния здоровья Волкова. Потому что, насколько я понимаю и знаю: для многих эта новость прозвучала как гром среди ясного неба, совершенно неожиданно! Долги, конечно, в Мордовии есть, но долгов наделал не ушедший в отставку губернатор Волков. И ушел он в отставку, я думаю, не из-за долговой проблемы совершенно. Но, собственно говоря, вы правы, долги в Мордовии колоссальные!

Но и у Артема Здунова есть большой опыт, серьезный послужной список. И он себя уже зарекомендовал, при этом ему придется в Мордовии заниматься не только экономикой, но и выборами в Госдуму РФ, между прочим. И тут, кстати, опыт Татарстана может быть полезен со всех сторон. В Мордовии, кстати, обычно жесткая вертикаль власти, похожая на татарстанскую. В общем, я думаю, что касается Здунова после его работы в Татарстане и Дагестане — то почему бы и нет? Человек явно еще не достиг пределов своего роста, явно еще молодой пока, совсем молодой! К тому же и по национальности он мордвин…

Что касается вопроса о том, насколько нужно сегодня и эффективно ли, правильно ли ставить в национальный регион главу той же национальности, отмечу: мордва — не татары! Мордвин, национальность Здунова, здесь играет роль как дополнительная характеристика, не более того. Опасаться того, что внезапно Артем Здунов будет в Мордовии мордовский национализм развивать, не приходится, согласитесь? Это во-первых. Во-вторых, конечно, нужна привязка к республике: объяснение, почему именно он. А во-вторых, республика сегодня «беременна варягом», нужен человек все-таки со стороны.

И наверное, у Здунова сыграет сочетание двух качеств: свежий современный молодой человек со стороны, которые может систему экономическую в регионе оживить, а с другой стороны, вроде как свой человек — мордвин, это же здорово.

Марат Баширов — политтехнолог, президент НП «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства» (GR-лига), член Экспертного совета Комитета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике:

— Рассмотрение кандидатуры Здунова на пост главы Мордовии вполне реально. При этом мы с вами понимаем, что никто никогда не может угадать кадровую политику президента. Но если все-таки это будет Артем, мне кажется, это будет удачный выбор для Мордовии и сохранения преемственности всего того, что было сделано при Волкове. Любой губернатор придет что-то усиливать, новая метла метет по-новому — это понятно. Но самое главное здесь — энергия руководителя. Все-таки Волков достаточно возрастной руководитель, а в Мордовии много вызовов, которые требуют инновационного подхода при сохранении консервативной социальной политики.

Руководство Здунова, конечно, будет отличаться. Республика на хорошем счету, достаточно эффективно реализует федеральные программы, любой врио получит крепкое хозяйство под свое управление. Мордовия, несомненно, выиграет, если получит Здунова.

Илья Гращенков — руководитель Центра развития региональной политики:

— Здунов — хороший кандидат. На самом деле, управлять долгами в Мордовии — достаточно сложные задачи. Так что для него это может стать новым трамплином в федеральную систему власти. Захочет ли он возглавить другой регион, например более крупную Нижегородскую область, — вопрос. Во-первых, судьба губернатора Никитина не решена. Во-вторых, не всегда плохое состояние экономики — повод опускать руки. Для управленца важно иметь не профицитный бюджет, а инструменты привлечения средств.

Что касается Мордовии — это сельскохозяйственный регион, которому сегодня нужны какие-то альтернативные пути развития. Кто сможет их обеспечить — большой вопрос. Сама федеральная система власти сейчас не располагает к тому, чтобы лично губернатор осуществлял какой-то прорыв. Поэтому все будет реализовано в рамках той политики, которую федеральный центр определил для региона.

