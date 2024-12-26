В казанском ЖК «Манхэттен» демонтировали все поврежденные конструкции
В казанском ЖК «Манхэттен» демонтировали все поврежденные от атаки БПЛА конструкции. Об этом сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов.
Так, управляющая компания демонтировали аварийные плитки и сняла непригодные для использования конструкции.
Также продолжается обход квартир на наличие повреждений. На данный момент незначительные повреждения выявили в 16 квартирах.
Утром 21 декабря Казань была атакована беспилотниками, повреждены три дома в Советском, Приволжском и Кировском районах. Это 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на улице Клары Цеткин. В небоскребе на Патриса Лумумбы и в пятиэтажке Адмиралтейской слободы начался пожар. В доме на Оренбургском тракте возгорания нет.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.