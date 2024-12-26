Посольство России в Мозамбике призвало россиян отложить поездки из-за беспорядков

Фото: Максим Платонов

Посольство России в Мозамбике настоятельно призвало российских граждан пересмотреть свои планы поездок в эту страну из-за сложной социально-политической обстановки и продолжающихся беспорядков. Соответствующее обращение опубликовано 26 декабря в социальных сетях посольства.

— В связи со сложной социально-политической ситуацией в стране гражданам России, планирующим посетить Мозамбик в период новогодних и рождественских праздников, настоятельно рекомендуется отменить или отложить поездку до нормализации ситуации, — говорится в сообщении.

Российским гражданам, постоянно или временно проживающим в Мозамбике, рекомендовано оставаться дома без крайней необходимости. Посольство также призывает обеспечить себя запасом питьевой воды, продуктов питания, топлива, медикаментов и денежных средств на случай чрезвычайных обстоятельств.

Беспорядки в Мозамбике начались после объявления результатов всеобщих выборов 9 октября, на которых победил Даниэл Шапу и правящая партия «Фрелимо». Главный кандидат от оппозиции Венансиу Мондлане не признал официальные итоги и призвал к возобновлению протестов, которые с перерывами продолжаются с 24 октября.

Рената Валеева