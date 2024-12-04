Александр Двойных: «Следующую тему разберем по Татарстану — послушаем, что предприятиям мешает»

В Совете Федерации обсудили работу регионов по агрострахованию

Фото: Совет Федерации

Более двух лет в России работает новый инструмент в помощь фермерам — агрострахование с господдержкой от чрезвычайных ситуаций природного характера. Климатические аномалии уже доказали востребованность системы, отметили в Совете Федерации, где подвели итоги деятельности по снижению рисков в АПК и заслушали регионы-лидеры. Татарстана среди них не оказалось. Глава профильного комитета Совфеда Александр Двойных прокомментировал «Реальному времени»: «Считаю это нашей недоработкой, что мы не выяснили, почему у Татарстана пока еще низкие результаты в агростраховании». Впрочем, республику отметили за другие достижения в области страхования аграриев.

«Система доказала свою востребованность»

Агрострахование с господдержкой появилось в России в 2022 году. С новым инструментом аграриям стало проще возмещать потери в случае гибели урожая или поголовья птицы и скота из-за засух, наводнений, пожаров и других катаклизмов. Предварительные итоги системы агрострахования обсудили накануне на совещании профильного комитета Совета Федерации с участием страховщиков, представителей Минсельхоза РФ и регионов.

— Государство должно ежегодно заниматься вопросами страхования от рисков потери урожая. Кроме основного инструмента компенсации в результате ЧС, у нас предусмотрено агрострахование. В этом году в условиях природных аномалий система в полной мере доказала свою востребованность, — отметил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Предварительные итоги системы агрострахования обсудили накануне на совещании профильного комитета Совета Федерации с участием страховщиков, представителей Минсельхоза РФ и регионов. предоставлено Советом Федерации

По его словам, задача агрострахования — максимально снять нагрузку с государства по осуществлению незапланированных расходов. Обращаясь к коллегам из разных субъектов страны, он попросил их оценить эту работу и напомнил, что режим ЧС в связи с неблагоприятными природными явлениями в этом году затронул АПК многих регионов и был объявлен 32 раза.



Первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова рассказала о первых результатах системы агрострахования с господдержкой. Спикер отметила, что лимиты программы ежегодно растут.

— Растут расходы федерального бюджета, и, соответственно, субсидируется часть средств из региональных. На 2024 год у нас совместно с регионами по агрострахованию было 6,1 млрд рублей, на 2025 год — 6,8 млрд, то есть мы добавляем на следующий год порядка 700 млн на страхование, — сообщила она.

«Уже выплачено 1,2 млрд рублей по страховым случаям»

Самый распространенный вид агрострахования с поддержкой касается посевных. Застраховано порядка 15% от общих посевных площадей, план — выйти к концу года на 17,3%. На сегодня заключено страховых договоров на 12 млн гектаров, скоро будет 15 млн га. На следующий год ставится более амбициозная цель — 20% посевной площади в стране, или 17 млн га.

Растут показатели и по страхованию животных — 44%, или почти половина поголовья скота в России. В области аквакультуры результаты заметно ниже: «В том году у нас было 5%. В этом году мы тоже поставили этот рубеж, но, скорее всего, к сожалению, не получится. Этот вид страхования оказался не самым распространенным, есть свои проблемы, но будем работать», — сообщила Фастова.

Растут показатели и по страхованию животных — 44%, или почти половина поголовья скота в России, сообщила Елена Фастова. предоставлено Советом Федерации

Замминистра также привела общие объемы финансирования в агростраховании по отдельным отраслям. Так, в области растениеводства в 2024 году 3,7 млрд рублей было выделено из федерального бюджета, 0,7 млрд — из регионального и 2,7 млрд за счет самих сельхозпроизводителей. По животноводству из российской казны было направлено 1,4 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ — 0,3 млрд и 1,1 млрд от самих аграриев. В планах на следующий год — нарастить объемы финансирования по обоим направлениям и удержать планку прошлых лет в 5% в аквакультуре.

— Этот год был непростой, у нас были возвратные заморозки в 11 субъектах страны. Из объема перечисленных субсидий из федерального бюджета уже выплачено 1,2 млрд рублей по страховым случаям. То есть мы видим, что страховые платят, и наша задача, чтобы все, кто столкнулся с подобной ситуацией, получили свои выплаты. В 2024 году пока чуть больше выплачено страховыми. Причем, как вы знаете, этот вид страхования у нас выплачивается в течение 10 дней, — отметила она.

«Послушаем, что предприятиям Татарстана мешает»

Под конец доклада Елена Фастова представила региональные рейтинги по агрострахованию. Так, в топ-5 субъектов страны по доле застрахованной посевной площади вошли Забайкальский край (67%), Липецкая область (51%), Тамбовская область (40%), Красноярский край (36%), Омская область (35%). В топ-5 регионов по доле застрахованного поголовья включены Пензенская область (80%), Хабаровский край (79%), Орловская область (70%), Кемеровская область (70%), Воронежская область (59%).

В ходе выступления приводили и другие рейтинги, но Татарстан в них не лидировал, что странно с учетом статуса республики как одного из ведущих регионов России в области АПК. предоставлено Советом Федерации

В ходе выступления приводили и другие рейтинги, но Татарстан в них не лидировал, что странно с учетом статуса республики как одного из ведущих регионов России в области АПК.

— Почему республики нет ни в одном топе по агрострахованию, как вы оцениваете позиции Татарстана? — поинтересовалось «Реальное время» во время пресс-подхода.

— Для меня это удивительно, потому что Татарстан вообще с точки зрения культуры сельского хозяйства уникальный регион. Знаю позицию его руководства. По этим вопросам нам поставили задачу: следующую тему разберем именно по Татарстану, послушаем, что предприятиям мешает, что может не нравится. У Татарстана же всегда максимально конструктивный подход, он аграрный лидер. Я считаю нашей недоработкой, что мы не собрали страховщиков, Минсельхоз РТ и не выяснили, почему у Татарстана пока еще низкие результаты в агростраховании, — ответил Александр Двойных.

По его словам, это может быть связано «с большой внутренней поддержкой, которую региональное правительство обеспечивает аграриям». Возможно, добавил он, ранее была возможность в случае возникновения ЧС производить больше выплат из татарстанского бюджета. «Но коллеги считают, что это не обязательно. Бюджету становится сложно, а рисками нужно управлять», — отметил Александр Двойных.

Впрочем, республику отметили за другие достижения. Представителей Татарстана наградили за вклад в развитие сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой и достижение высоких результатов в области растениеводства и животноводства.

«Не предусмотрена возможность страховать с франшизой до 50%»

Еще один вопрос, который обсудили на совещании, касался законодательных новшеств. В Госдуме прошел первое чтение проект о внесении поправок в законы о господдержке в сфере страхования АПК и развития сельского хозяйства. Документ предлагает снизить максимальный размер безусловной франшизы по договорам страхования урожая сельхозкультур и многолетних насаждений до 30% от страховой суммы. Сейчас действует франшиза до 50%, что значительно снижает страховую выплату, а в ряде случаев приводит к невозможности ее получения, если франшиза полностью покрывает размер понесенного страхователем убытка.

— Проблема в том, что у нас в законе не предусмотрена возможность страховать с франшизой до 50%. А мы все знаем, что чем выше франшиза, да, дешевле договор, но это и меньше выплаты. Есть пять регионов, у которых все договоры были с высокой франшизой, то есть те, по которым, скорее всего, выплат не будет, — пояснила Елена Фастова.

Еще один вопрос, который обсудили на совещании, касался законодательных новшеств в агростраховании. предоставлено Советом Федерации

Авторы закона предлагают ввести возможность устанавливать отдельную франшизу для каждого вида культуры. Например, для яблонь или груш — с учетом стоимости и сроков их выращивания, и не применять одну франшизу для всей группы многолетних насаждений.

Будет изменен и список страховых событий в области животноводства. Фермеры смогут получить выплаты за гибель животных в случае вспышки заразной болезни, независимо от того, подтвержден ли факт их заболевания, в рамках одного страхового случая. Сейчас страховщики оценивают ущерб по двум направлениям: потеря скота в результате болезни и необходимость убоя всего стада. При начислении выплаты сумма франшизы вычитается по каждому страховому случаю, и производители получают неполное страховое возмещение.

— Сказать, что мы полностью удовлетворены развитием агрострахования, — это не так. Мы настроены на то, чтобы совершенствовать эту систему, для того чтобы аграрии входили с большей интенсивностью и большей вовлеченностью. Чтобы у них не оставалось недоверия, как во многих регионах, и которое, к сожалению, до сих пор имеет место, — подчеркнул Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков (НСА).

Новый закон расширит список опасных природных явлений и стихийных бедствий, добавив такие природные явления, как половодье и паводок. В ходе этих катаклизмов аграрии могут потерять посевы и животных, лишиться своих ферм и других сооружений или понести большие убытки в случае их повреждения водой.