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Дело в отношении экс-главы Минстроя Михаила Меня может быть прекращено за истечением срока давности

09:54, 20.11.2020 2
Дело в отношении экс-главы Минстроя Михаила Меня может быть прекращено за истечением срока давности
Фото: Максим Платонов (архив)

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области и экс-главы Минстроя РФ Михаила Меня может быть прекращено в виду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным следствия, Мень совершил преступление в начале 2011 года. Срок давности по его делу истекает через 10 лет. То есть к февралю — марту 2021 года расследование уголовного дела вряд ли завершиться и приговор суда не удастся получить в виду истечения процессуальных сроков.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, что Басманный суд Москвы избрал Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий до 18 января 2021 года. Аудитор Счетной палаты РФ обвиняется в растрате 700 млн рублей.

Татьяна Демина
Происшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Еще один обнуленный....!!!
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  • Анонимно 20 ноя
    Приговорят к пожизненной пенсии в 700 млн.
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