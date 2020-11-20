Дело в отношении экс-главы Минстроя Михаила Меня может быть прекращено за истечением срока давности

Фото: Максим Платонов (архив)

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Ивановской области и экс-главы Минстроя РФ Михаила Меня может быть прекращено в виду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает «Коммерсант».



По данным следствия, Мень совершил преступление в начале 2011 года. Срок давности по его делу истекает через 10 лет. То есть к февралю — марту 2021 года расследование уголовного дела вряд ли завершиться и приговор суда не удастся получить в виду истечения процессуальных сроков.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, что Басманный суд Москвы избрал Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий до 18 января 2021 года. Аудитор Счетной палаты РФ обвиняется в растрате 700 млн рублей.



Татьяна Демина