Русский язык занял седьмое место по распространенности в мире

А также русский язык занимает четвертую позицию в международных организациях, уступая английскому, французскому и испанскому

Фото: Максим Платонов

Русский язык сохраняет важную позицию в мировом языковом пространстве, занимая седьмое место в рейтинге распространенности языков. Это стало известно из исследования Государственного института имени А.С. Пушкина, который проанализировал положение русского языка в мире. В расчетах учитывались три основных параметра: общее число говорящих, количество носителей, а также владеющих языком как иностранным. Помимо этого, анализ охватывал ареал распространения — то есть количество стран, где используется русский язык.

Эксперты также определили статус русского языка в международных организациях. По этому показателю русский язык занимает четвертую позицию, уступая английскому, французскому и испанскому. Тем не менее в общем индексе глобальной конкурентоспособности русский уверенно держится в пятерке лидеров. Этот индекс формируется на основе нескольких критериев, включая использование языка в цифровой среде и количество средств массовой информации.

Цифры из исследования подчеркивают масштаб влияния русского языка. По состоянию на март 2022 года на русском говорили 258 млн человек, что тогда обеспечило языку восьмое место в мировом рейтинге. По данным справочника Ethnologue, на начало 2023 года это число сократилось до 255 млн, что поставило русский язык на девятую строчку. Несмотря на небольшие изменения в позициях, русский язык сохраняет значительное присутствие: им пользовались 116,3 млн интернет-пользователей, а на нем выходило 32,5 тыс. СМИ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди ключевых достижений языка — шестое место в цифровой среде, где русский активно используется, и седьмое место по числу периодических изданий. Эти показатели подтверждают, что русский остается не только языком общения, но и значимым инструментом культуры и информации.

Эксперты отмечают, что такие результаты демонстрируют устойчивость русского языка в условиях глобальной конкуренции. Его позиции в мире подкреплены как историческим наследием, так и актуальными усилиями по поддержке языка, включая образовательные и культурные инициативы.

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Екатерина Петрова