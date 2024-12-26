Россия откроет полноценное посольство в Доминиканской Республике в 2025 году
Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал открытие полноценного посольства России в Доминиканской Республике в 2025 году. Об этом пишет «Интерфакс».
Решение об учреждении российского посольства в Санто-Доминго, столице Доминиканской Республики, было принято в сентябре и закреплено распоряжением премьер-министра России Михаила Мишустина.
В настоящее время функции дипломатической миссии в Доминиканской Республике по совместительству выполняет посольство России в Венесуэле.
Напомним, генконсульство России прекратило свою работу в городе Познань (Польша) после того, как власти Польши отозвали разрешение на работу.
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