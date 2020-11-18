Следком предъявил обвинение экс-министру строительства Михаилу Меню

Следственный комитет сообщил, что аудитор Счетной палаты, бывший губернатор Ивановской области, экс-министр строительства Михаил Мень обвиняется в растрате в особо крупном размере. Ему инкриминируется хищение 700 млн рублей.

По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, создал преступную группу для хищения бюджетных денежных средств. Эти деньги выделялись для поддержки региона, сообщает пресс-служба СКР.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Чиновник принял ряд региональных нормативно-правовых актов, после которых ОАО «Ивановский бройлер» получило 700 млн рублей, которые уже на следующий день были похищены.

Напомним, что Мень был задержан сегодня днем сотрудниками ФСБ и МВД.