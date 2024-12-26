В России цена на iPhone 16 резко упала на 45% перед Новым годом

Фото: Мария Зверева

В России стоимость базового iPhone 16 резко снизилась, достигнув рекордного падения в 45% под конец 2024 года. Об этом сообщили в Hi-Tech Mail.

Первоначально, когда смартфон только поступил в продажу, его цена составляла 114 тыс. рублей. Однако к концу декабря 2024 года стоимость устройства упала до 75—80 тыс. рублей на маркетплейсах. Это делает iPhone 16 самой доступной моделью в текущей линейке Apple.

По данным Hi-Tech Mail, наиболее выгодные предложения можно найти при заказе из-за границы, где цена на iPhone 16 колеблется от 70 до 75 тыс. рублей. С учетом таможенных пошлин итоговая стоимость не превышает 80 тыс. рублей.

Эксперты уточняют, что дальнейшее снижение цен маловероятно, так как даже прошлогодние модели, такие как iPhone 15, сейчас стоят не менее 70 тыс. рублей.

Напомним, что в Сети появились изображения предполагаемого дизайна iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro, которые могут стать крупнейшим обновлением с момента выхода iPhone X.

Анастасия Фартыгина