Как СМУ-88 посадило «Калину» в центре Нижнекамска

Крупный казанский застройщик презентовал свой первый проект в нефтехимической столице

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

В предпраздничную неделю группа компаний «СМУ-88» официально зашла на нижнекамский рынок недвижимости, сделав городу своеобразный подарок к Новому году. Казанский застройщик презентовал свой первый проект в Закамье — жилой комплекс бизнес-класса с романтичным названием «Калина». Чем казанцы старались впечатлить жителей нефтехимической столицы республики, как архитекторы обыграли концепцию «белого города» и каким образом «Калина» будет формировать пешеходный трафик в городе — в нашем материале.

Какая идеология у Нижнекамска?

Презентация жилого комплекса прошла в центре развития креативных индустрий «База» — новой точке притяжения общественной жизни Нижнекамска. Центр открылся летом этого года при поддержке «СИБУРа» и стал площадкой, где каждый может реализовать свои творческие идеи в различных сферах искусства. Большие пространства и современный интерьер площадки как нельзя лучше подошли для проведения презентации ЖК «Калина».

предоставлено ГК "СМУ-88"

Компания постаралась оформить пространство под стать приближающемуся празднику — приготовила для гостей яркую фотозону, трехметровую новогоднюю елку и фуршетную зону, где пришедшие могли скоротать время до начала презентации.

Как можно судить из слов заместителя генерального директора «СМУ-88» Снежаны Кирилюк, нефтехимическая столица играет значительную роль в будущих планах компании:

«Сегодня Нижнекамск — один из опорных городов республики, который играет важную роль в промышленности не только Татарстана, но и всей России. Здесь живут и работают высокопрофессиональные специалисты, которые обеспечивают экономику всего региона, и нам бы хотелось, чтобы люди еще сильнее любили свой город и гордились им. Поэтому для нас стало вызовом — объединить в своем проекте современную трендовую архитектуру с элементами городской идентичности».

Как именно компания решала этот вопрос, рассказал архитектор «Калины», руководитель архбюро «Мостаф» Нияз Мустафин: «Я спросил себя: какая идеология у Нижнекамска? Вот вы как считаете?» — обратился он к присутствующим. «Город на Каме! Зеленый город! Каменный город!» — прозвучало из зала.

предоставлено ГК "СМУ-88"

«Идеологию проекта мы формировали вокруг городской концепции «белого города», заложенной еще в советское время. Она предполагает чистоту форм, строгость линий и бережное отношение к традициям модернизма, создавая баланс между исторической архитектурой и современными решениями. Такая трендовая стильная архитектура с переменной этажностью гармонично вписывается в городскую композицию», — рассказал Мустафин.

Архитектурное бюро посвятило много времени изучению идентичности города, его истории и точек развития. Кроме того, архитекторы изучили опыт развития подобных молодых городов за рубежом — в общем, провели большую подготовительную работу.

«Для нас строительство — это не просто возводить стены и крыши, это создание мощной концепции, где каждый новый комплекс станет неотъемлемой частью комфортной городской среды», — отмечает Нияз Мустафин.

По словам архитектора, высотные башни комплекса формируют визуальные «ворота» в центр города и ориентируют к одной из главных доминант Нижнекамска — телебашне. При этом и сам ЖК, благодаря своему стратегическому расположению, становится одной из ключевых визуальных, доминант.

предоставлено ГК "СМУ-88"

Особое внимание уделили фасаду — его материалам и цветовой палитре. Так, комбинация кирпича и композитных материалов, глубины элементов и игры светотеней создают динамику в фасаде здания. Светло-бежевые и сероватые оттенки продолжают традицию Нижнекамска как «белого города», а вставки зеленого цвета создают яркий акцент и оживляют архитектуру.

Кусты калины, амфитеатр во дворе и инфраструктура для питомцев

Наполнение жилого комплекса «Калина» не отстает от внешнего вида. СМУ-88 неизменно сохраняют свои стандарты качества и в новом проекте для Нижнекамска. Застройщик традиционно, как и во всех своих проектах, делает большой упор на комфорт и эстетику общественных пространств, их безопасность и технологичные решения.

Так, в закрытом дворе жилого комплекса, помимо спортивных и детских площадок, появятся зоны отдыха с перголами, пешеходные дорожки, велопарковки и дог-боксы. А открытая площадка на территории сможет трансформироваться при необходимости в амфитеатр. Конечно, ЖК с таким «природным» названием будет удивлять уровнем ландшафтного озеленения. Тут будут растения, цветущие весь сезон, природные цветники и искусственные холмы. На наш вопрос, украсят ли дома кусты калины, представители застройщика с улыбкой ответили однозначным «Да».

предоставлено ГК "СМУ-88"

В дизайнерских холлах появятся зоны ожидания с мягкой мебелью и лапомойки для питомцев, а оставить велосипед или коляску можно будет в специальном помещении для хранения. Для жителей предусмотрели, пожалуй, все доступные технологии для авторизации — попасть в подъезд можно по цифровому ключу, QR-коду, Face ID (да-да, как на айфоне!) или электронному пропуску, а для детей предусмотрели специальные браслеты для домофона. Для удобства жителей в вестибюле будет работать бесплатный Wi-Fi. Такой технологичный набор функций ожидаем и понятен в ЖК бизнес-класса.

Не меньшее оживление аудитории вызвали планировки и отделка квартир, а также условия их покупки. Как пообещали в СМУ-88, квартиры подойдут под самые разные жизненные сценарии и будут ориентированы на широкую аудиторию — будь то молодой человек, который только начинает свой карьерный путь или большая дружная семья. Для этого подготовили 45 вариантов — от 31,91 до 94,16 «квадрата». Из плюшек: увеличенные оконные проемы и система автоматической передачи показаний счетчиков.

Жить в центре города

СМУ-88 строит ЖК «Калина» в самом центре Нижнекамска на пересечении улиц Менделеева и Химиков — в 15-м микрорайоне. Уже сейчас рядом есть все, что нужно для комфортной жизни, а новый мастер-план города обещает, что со временем эта территория станет еще лучше.

Так, в центральном парке «СемьЯ», который находится через дорогу от жилого комплекса, появится новый культурный центр с концертным залом на тысячу мест, креативным кластером, летним кинотеатром и даже ЗАГСом. А в соседнем парке «Нефтехимиков» планируют создать интерактивное выставочное пространство. Парки и общественные пространства уже стали мощным центром притяжения, а тут еще планируют проводить фестивали, устраивать вечера кино и концерты на трансформируемой событийной площадке.

«Жилой комплекс находится в самом центре города, поэтому решает не только жилую функцию, но и становится чуть ли не центральным инфраструктурным объектом нового типа. Проект будет брать на себя часть социальных и общественных функций. Магазины, рестораны, цветочные лавки, аптеки, которые появятся в ЖК, будут пользоваться популярностью не только у жителей, но и у приезжающих в центр горожан», — отмечает архитектор Нияз Мустафин.

предоставлено ГК "СМУ-88"

Яркий аккорд «Калины»

Проект и его презентация оставили яркое впечатление у публики. «У нас это первая презентация жилого комплекса в городе! Мы в восторге», — поделились своими впечатлениями специалисты рынка недвижимости Наталья и Айдар из агентства «АН Центр». И действительно, свое появление в городе застройщик обозначил ярко — все мероприятие работал кейтеринг, сыроварня «Сырный угодникъ» провела для участников викторину с дегустацией сыров, а завершился вечер розыгрышем призов.

«Локация у жилого комплекса отличная, рядом много торговых центров — люди захотят здесь жить. Если говорить в целом об ожиданиях — люди ждут новостроек, в городе не хватает качественного, красивого жилья, и они готовы прийти к застройщику, который готов это жилье предложить», — отмечает Алия Батретдинова из агентства недвижимости «Самолет Плюс» в Нижнекамске.

предоставлено ГК "СМУ-88"

«Тот самый момент, когда действительно бизнес-класс. Это новый уровень для Нижнекамска — я бы сказала, уровень Москвы и Питера. Мы планируем с мужем покупку квартиры в обозримом будущем — будем разговаривать, возможно, это будет квартира в «Калине», — отмечает местная жительница Регина Калимуллина. — Понравилось название, калина — очень яркий, редкий образ». И действительно, не только название, но и образ жилого комплекса способен надолго остаться в памяти. Как уютный двор дома из детства поздней осенью или зимой. Как что-то простое и родное. Как калина.

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