Айрат Хайруллин предрек утечку мозгов из IT-отрасли Татарстана

Айрат Хайруллин взялся остановить отток IT-компаний из Татарстана в другие регионы, предложив ввести налоговые льготы и для удаленных резидентов технопарков

Татарстан собирается с будущего года ввести налоговые льготы для IT-индустрии. В качество антикризисной меры поддержки Минцифра РТ предложила вдвое снизить ставку по упрощенной системе налогообложения: до 1% для тех, кто платит с доходов по УСН, и 5% — для тех, кто платит с выручки. Правда, воспользоваться налоговыми преференциями смогут не все поголовно субъекты отрасли, а только те, кто станет «удаленным» резидентом IT-технопарка Казани и Набережных Челнов. Избирательный подход в предоставлении льгот раскритиковал справедливоросс Альмир Михеев, однако депутаты бюджетного комитета проголосовали за их принятие.

Антикризисные стимулы Татарстана для IT-сектора

Вслед за остальными регионами правительство Татарстана выступило с новой инициативой по поддержке IT-индустрии, которую собираются включить ко второму чтению проекта республиканского бюджета на 2021 год. Сегодня на заседании бюджетного комитета Госсовета РТ глава Минцифры Айрат Хайруллин представил проект закона РТ «О внесении изменений в закон Республики Татарстан «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения», который направлен на поддержку МСБ в сфере информационных технологий.

Предваряя сюрприз с пакетом налоговых льгот, Айрат Хайруллин отметил, что налоговые послабления приняты в 24 субъектах РФ, куда уже начали мигрировать татарстанские IT-компании. Ответные меры, по мнению министра, позволят стабилизировать «жизнеспособность компаний малого и среднего бизнеса», которые уже пользуются налоговым маневром, а также привлечь новые компании в отрасль и в целом сохранить инвестиционную привлекательность Татарстана для IT-индустрии.

Глава Минцифры предложил достаточно скромные, по сравнению с остальными регионами, инструменты поддержки. Так, предлагается снизить ставку по упрощенной системе налогообложения с 5% до 1% для тех, кто платит с доходов по УСН, а также с 10% до 5% — для тех, кто платит с выручки. Основные критерии пользователя льгот следующие: не менее 90% доходов компании должно быть получено от основной деятельности по разработке программного и компьютерного обеспечения, оказания консультационных услуг, то есть соответствовать по классификации ОКВЭД кодам №62 и №63. Годовой оборот не должен превышать 150 млн рублей, а численность персонала — 100 человек, уточнил Хайруллин. Однако соблюдение этих первичных условий недостаточно, ведь тогда льготы могут получить массовый характер среди предприятий отрасли.

Глава Минцифры предложил достаточно скромные, по сравнению с остальными регионами, инструменты поддержки. Фото: Максим Платонов

С обязательной «привязкой» к IT-паркам

Главное требование — быть резидентом технопарка и заключить с ним соглашение об инновационной деятельности. По словам Айрата Хайруллина, налоговыми преимуществами смогут воспользоваться те, кто заключит соглашение с технопарками в сфере высоких технологий и войдет в реестр их резидентов. Учитывая, что казанский IT-парк загружен на 100%, а его «коллега» в Набережных Челнах — на 80%, потенциальному резиденту необязательно физически присутствовать в технопарке, а допускается быть удаленным резидентом, отметил глава Минфицры Айрат Хайруллин на заседании комитета в Госсовете. «Проект постановления о порядке заключения соглашений об инновационной деятельности разработан и будет направлен на межведомственное согласование», — добавил он

Налоговые льготы предлагается ввести с 1 января будущего года. Они будут действовать в течение трех лет — до 31 декабря 2023 года (то есть их не придется пролонгировать ежегодно, если они будут «зашиты» в бюджет в этой формулировке, — прим. ред.). Выпадающие доходы от введения налоговых льгот, по оценке Минцифры, составят всего 15 млн рублей в год (сколько всего приносит отрасль в казну, не уточнялось).

«Мы полагаем, что такой длительный срок позволит создать благоприятную среду для малых IT-компаний, стабилизировать их положение и обеспечить рост экономики в сфере информационных технологий», — пояснил министр.

Отметим, что точно на такой же период были пролонгированы льготы технопаркам. Им установили льготную ставку по налогу на имущество до 0,5%, а выпадающие доходы составили 235 млн рублей.

По словам Айрата Хайруллина, налоговыми преимуществами смогут воспользоваться те, кто заключит соглашение с технопарками в сфере высоких технологий и войдет в реестр их резидентов. Фото: Максим Платонов

Перед Татарстаном забрезжил отток мозгов

Аргументируя необходимость введения мер поддержке IT-индустрии, глава Минцифры Айрат Хайруллин давал понять, что республика даже отстает от остальных субъектов, которые оперативно среагировали на пандемию и облегчили налоговую нагрузку. По его словам, первыми применили меры Башкортостан, Ульяновская область, Краснодарский край, которые ощутили приток резидентов из соседних регионов, в том числе и из Татарстана. К ним присоединились Тюменская область, Пермский край, Удмуртия, Мордовия. Их преимущество еще в и том, что в них работают основные заказчики IT-индустрии — нефтяные и нефтеперерабатывающие компании, близость с которыми гарантирует твердые заказы, добавил министр. Он припомнил случаи, когда компании уезжали из Набережных Челнов, выбирая Краснодарский край.

Хайруллин пообещал депутатам, что в случае принятия льгот Татарстан сможет привлечь порядка 200 новых компаний, что приведет к открытию около 3 тысяч новых рабочих мест. По его мнению, в течение двух лет компании переедут в Татарстан, а затем дополнительные места и выручка покроют потери. Этими льготами могут воспользоваться и крупные компании, которые до 31 декабря заявят в УФНС РФ о переходе с общего налогового режима на УНС, добавил Хайруллин.

«Принятие этого законопроекта в том числе будет способствовать комплексному развитию ИТ-отрасли на всей территории республики — во всех районах и городах. Тем самым окончательно закрепит за Татарстаном звание региона-лидера в сфере цифровых технологий», — заключил он.

Хайруллин пообещал депутатам, что в случае принятия льгот Татарстан сможет привлечь порядка 200 новых компаний, что приведет к открытию около 3 тысяч новых рабочих мест. Фото: Максим Платонов

Депутаты: удалите «коррупционный шлюз»

Избирательный подход в предоставлении льгот раскритиковал депутат «Справедливой России» Альмир Михеев. «Либо мы даем льготы для всех на территории республики по примеру наших соседей, либо не даем льготы никому», — категорично заявил он. По его мнению, обязательное требование к бизнесу заключить соглашения с технопарком создает «коррупционный шлюз», когда отдельный клерк будет решать, сколько платить компании налогов — по обычной ставке в 6% или по льготной в 1%.

В ответ Айрат Хайруллин возразил, что не все будет зависеть от клерка технопарка, а «коррупционные риски будут нивелироваться экспертным сообществом». Вероятно, он имел в виду, что администрация технопарка будет выносить коллегиальное решение, кто достоин стать резидентом. При этом Айрат Хайруллин ссылался на лучшие практики «Сколково», которое первым внедрило подобную практику отбора резидентов с последующим льготированием.

«Лучшие практики или нет, но пока мы видим, что в Силиконовой долине никто не изобретал льгот, потому что там выгодно по другим причинам», — не соглашался Альмир Михеев. По его словам, сейчас создается опасная ситуация для коррупции, поэтому лучше детально разработать общие для всех условия.

Еще Михеев не согласился с введением ограничений по численности в 100 человек. «Это надуманный подход. Зачем теперь компаниям дробить [бизнес], вводить барьеры, которые будут обходить и обманывать, — рассуждал он. «Я противник льгот, но если уже давать, то давать всем», — повторил он. В заключение он предложил воспользоваться правом законодательной инициативы по внесению поправок в федеральное законодательство, но эту идею отвергло большинство комитета как слишком долгую, а бизнесу нужна помощь сейчас.

Красную черту под обсуждением подвел глава бюджетного комитета Леонид Якунин. По его словам, инициатива достойная, ее можно рассмотреть и принять. В итоге депутаты проголосовали за принятие.

Альмир Михеев раскритиковал избирательный подход в предоставлении льгот. Фото: almir.online

Льготный перечень Минцифры

Позже пресс-служба Минцифры РТ уточнила, что в соответствии с законопроектом налоговую ставку в 1% предлагается установить для:

ИТ-компаний, зарегистрированных в Татарстане; ИТ-компаний, являющихся резидентами технопарков в сфере высоких технологий; ИТ-компаний моногородов.

«Ожидается, что такая налоговая практика не только поможет сохранить татарстанские ИТ-компании в республике, остановив процесс бизнес-миграции, но и позволит Татарстану стать одним из наиболее привлекательных регионов для ИТ-компаний из других субъектов страны.

В свою очередь, ИТ-компании смогут направить высвобожденные суммы по налогам для увеличения рабочего штата, разработку конкурентоспособных цифровых платформ и программных продуктов.



Принятие этого законопроекта в том числе будет способствовать комплексному развитию ИТ-отрасли на всей территории республики — во всех районах и городах. Тем самым окончательно закрепит за Татарстаном звание региона-лидера в сфере цифровых технологий», — отметили в пресс-службе ведомства.