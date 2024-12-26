KazanForum запланировали провести 15—16 мая 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Оргкомитет Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» предложил провести мероприятие 15—16 мая. Об этом сообщил Антон Кобяков, советник президента и зампред оргкомитета, на заседании, посвященном подготовке форума.

Кобяков уточнил, что основная цель форума — привлечение зарубежной аудитории. Он подчеркнул важность регулярного информирования международного делового сообщества и предоставления всех необходимых материалов для успешного продвижения мероприятия.

Кроме того, глава Татарстана Рустам Минниханов предложил тему для центрального пленарного заседания: «Криптовалюта как альтернатива традиционной финансовой системы в развитии отношений России и стран ОИС». По его словам, интерес к криптовалютам со стороны исламских государств и Центробанка России делает эту тематику актуальной и перспективной для обсуждения на форуме.

Напомним, что в рамках форума 2024 года прошло около 180 мероприятий, результатом которых стало заключение 120 соглашений. Всего во время события выступило более 800 спикеров и экспертов в разных сферах. Центральными темами форума стали финансовая и логистическая инфраструктуры России и стран ОИС.



Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в 2024 году провели в столице Татарстана 16—17 мая.

В 2023 году KazanForum, известный ранее как KazanSummit, впервые прошел на федеральном уровне. Решение присвоить мероприятию новый статус принял президент России Владимир Путин — оно будет проходить в столице Татарстана ежегодно.

Анастасия Фартыгина