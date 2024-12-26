Депутаты Госдумы предложили полностью запретить торговлю вейпами в России

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Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий полный запрет на розничную и оптовую торговлю вейпами и жидкостями для них. Соответствующий документ размещен в электронной базе Госдумы.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается внести изменения в законодательство, которые установят полный запрет на продажу как никотиносодержащих, так и безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.

Напомним, Дума приняла в первом чтении проект о штрафах до двух миллионов рублей за продажу никотиносодержащей продукции детям.

Рената Валеева