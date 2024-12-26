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Банк России опубликовал курс валют с 26 декабря

19:55, 26.12.2024
Банк России опубликовал курс валют с 26 декабря
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 26 декабря. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар убавил в цене 0,38 рубля, цена евро снизилась на 0,64 рубля, юань подешевел на 0,13 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,47 рубля;
  • доллар — 99,23 рубля;
  • евро — 103,3 рубля.
Анастасия Фартыгина

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