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В России ввели временные ограничения на работу московских аэропортов

16:37, 26.12.2024
В России ввели временные ограничения на работу московских аэропортов
Фото: Максим Платонов

В связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно приостановлена работа аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также в двух других городах ЦФО — Жуковский и Калуга. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

  • В результате данные воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов активно принимают все необходимые меры для гарантии безопасности полетов, что является их главным приоритетом.

Накануне аэропорт Казани временно приостанавливал работу из-за ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. По информации Росавиации, аэропорт не принимал и не отправлял рейсы. Спустя два часа ограничения были сняты, и работа аэропорта возобновилась.

    Анастасия Фартыгина

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