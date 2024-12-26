В России ввели временные ограничения на работу московских аэропортов
В связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно приостановлена работа аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также в двух других городах ЦФО — Жуковский и Калуга. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
- В результате данные воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов активно принимают все необходимые меры для гарантии безопасности полетов, что является их главным приоритетом.
Накануне аэропорт Казани временно приостанавливал работу из-за ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов. По информации Росавиации, аэропорт не принимал и не отправлял рейсы. Спустя два часа ограничения были сняты, и работа аэропорта возобновилась.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.