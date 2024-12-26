В Татарстане за неделю зафиксировали 13 711 случаев ОРВИ и гриппа

Заболеваемость сегодня ниже аналогичного периода прошлого года на 63%

Фото: Максим Платонов

С 16 декабря по 22 декабря в Татарстане зафиксировали 13 711 случаев ОРВИ и гриппа. Это на 8% ниже, чем неделей ранее, сообщила на пресс-конференции замруководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



— Напомню, что мы с вами отмечали рост заболеваемости с 36-й по 39-ю неделю, потом было небольшое снижение заболеваемости, с 46-й по 49-ю неделю вновь прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом и вот с 50-й недели постепенно отмечается стабилизация. Заболеваемость сегодня ниже аналогичного периода прошлого года на 63% и ниже эпидпорога на 40,5%, — рассказала она.

По словам Авдониной, снижение чисто статистическое и не отражает истинной картины. Это связано с тем, что перед новогодними праздниками многие не обращаются к врачам и занимаются самолечением.



Напомним, число заболевших ОРВИ и гриппом в Татарстане за 47-ю неделю составило 12,8 тыс. человек. Эксперты отмечают, что преобладают вирусы негриппозной этиологии (90,9%), а случаи гриппа единичные (восемь за неделю).



Галия Гарифуллина