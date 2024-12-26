Президент России объявил о готовности Словакии стать площадкой для переговоров по Украине

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Президент России Владимир Путин сообщил, что Словакия выразила готовность предоставить свою территорию для проведения диалога по урегулированию конфликта на Украине. Об этом стало известно в ходе саммита ЕАЭС в горнолыжном комплексе под Петербургом.

Путин подчеркнул важность таких инициатив, которые могут способствовать диалогу между конфликтующими сторонами. Готовность Словакии выступить посредником может открыть новые возможности для переговоров и обсуждения ключевых вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Также Владимир Путин уточнил, что президент США Джо Байден в 2021 году высказывал предложение отложить принятие Украины в НАТО.



Анастасия Фартыгина