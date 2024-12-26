Президент России объявил о готовности Словакии стать площадкой для переговоров по Украине
Президент России Владимир Путин сообщил, что Словакия выразила готовность предоставить свою территорию для проведения диалога по урегулированию конфликта на Украине. Об этом стало известно в ходе саммита ЕАЭС в горнолыжном комплексе под Петербургом.
Путин подчеркнул важность таких инициатив, которые могут способствовать диалогу между конфликтующими сторонами. Готовность Словакии выступить посредником может открыть новые возможности для переговоров и обсуждения ключевых вопросов, связанных с ситуацией на Украине.
Также Владимир Путин уточнил, что президент США Джо Байден в 2021 году высказывал предложение отложить принятие Украины в НАТО.
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