Владимир Путин утвердил выплаты детям военнопленных и пропавших без вести

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает ежемесячные социальные выплаты для детей военных, захваченных в плен или пропавших без вести. Эта мера касается также военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликовали на сайте законодательной деятельности.

Согласно документу, выплаты будут направлены на поддержку семей, столкнувшихся с трудностями из-за потери кормильца. Указ призван обеспечить финансовую помощь детям, чьи родители стали жертвами военных действий.

Данная инициатива является частью более широкой программы социальной поддержки, направленной на помощь семьям военнослужащих в условиях текущей ситуации. Ожидается, что новые меры окажут значительное влияние на улучшение жизненных условий детей и их семей.

Напомним, что с 1 января 2025 года военнослужащим и сотрудникам силовых структур увеличат выплаты за ущерб, причиненный жизни и здоровью во время службы. Выплаты будут проиндексированы на 4,5%, что значительно повысит финансовую поддержку тех, кто пострадал в ходе выполнения служебных обязанностей.



Анастасия Фартыгина