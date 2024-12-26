Татарстан запустит жилищную программу для молодых ученых с субсидиями до 1,1 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в 2025 году запустят новую жилищную программу, предназначенную для поддержки молодых ученых. Как сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков, участники программы смогут получить субсидию на улучшение жилищных условий в размере до 1,1 млн рублей.

Садыков уточнил, что молодые ученые смогут рассчитывать на 550 тыс. рублей от государства, а также на дополнительную сумму в 550 тыс. рублей от работодателя. Программа будет действовать в течение трех лет, с ежегодным финансированием в размере 27,5 млн рублей.

Основным критерием для получения субсидии станет необходимость улучшения жилищных условий. В августе 2024 года министр сообщил о разработке нового механизма поддержки, который был инициирован Министерством молодежи совместно с Госжилфондом Татарстана, выступающим застройщиком по программе социальной ипотеки.

Анастасия Фартыгина