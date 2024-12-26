МВД России призвало граждан не поддаваться на провокации мошенников с поджогами

Фото: Реальное время

МВД России призвало граждан не поддаваться на провокации и мошеннические схемы, связанные с поджогами и подрывами. В пресс-службе ведомства сообщили, что в ряде регионов страны наблюдается рост умышленных преступлений, в том числе попыток поджогов административных зданий и полицейских автомобилей, а также дестабилизации работы банков и почтовых учреждений.

С 18 по 26 декабря зарегистрировали 55 преступлений подобного рода, в результате которых задержаны 44 человека, действовавшие по указаниям анонимных кураторов.

Злоумышленники запугивают людей, предлагая им совершить преступление за вознаграждение или вернуть похищенные деньги. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди, школьники и студенты, искушенные возможностью легкого заработка.

В связи с этим МВД настоятельно рекомендует повысить бдительность и избегать контактов с неизвестными лицами по телефону или другим способом. МВД напоминает, что участие в таких действиях может привести к уголовной ответственности и негативно сказаться на жизни как самого правонарушителя, так и его близких.



Анастасия Фартыгина