В Татарстане автоэлектрики возглавили список высоких зарплатных ожиданий в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году автоэлектрики в Татарстане ожидают самые высокие зарплаты, согласно анализу, проведенному экспертами «Авито Работы». Средние зарплатные ожидания кандидатов на эту профессию составляют от 120 тыс. рублей в месяц, что на 50% превышает показатели прошлого года.

На втором месте по уровню зарплатных ожиданий находятся наладчики и бурильщики, которые также указывают желаемую зарплату от 100 тыс. рублей.

В число специалистов с высокими зарплатными ожиданиями входят и монтажники, которые хотят получать от 100 тыс. рублей, что также на 43% больше, чем в прошлом году.

Эксперты также выделили профессии с наиболее значительным ростом зарплатных ожиданий за год. Например, агрономы увеличили свои запросы на 60%, ожидая получать в среднем от 80 тыс. рублей в месяц. В этот список вошли также водители погрузчиков и автослесари.

Анастасия Фартыгина