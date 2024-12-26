Экс-председателя ТСЖ из Татарстана осудили на 2,5 года за хищение средств жильцов

Фото: Максим Платонов

Экс-председатель правления одного из товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Зеленодольске получила 2,5 года колонии за присвоение и растрату денег жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Суд признал ее виновной в хищении более 170 тыс. рублей, собранных на капитальный ремонт, в период с марта по декабрь 2020 года.

Согласно материалам дела, женщина использовала свои полномочия в корыстных целях, что стало основанием для обвинения по части 3 статьи 160 и части 1 статьи 201 Уголовного кодекса России. На основании позиции Зеленодольской городской прокуратуры суд назначил ей наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, осужденная на три года лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением и организационно-распорядительными функциями в некоммерческих организациях.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Анастасия Фартыгина