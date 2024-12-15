Артем Силкин: «Половина здания была просто обрушена, в полу — дыры»

В Свияжске открыли музей в Ольгинском детском приюте трудолюбия

Макет приюта. Фото: Динар Фатыхов

В Свияжске открылась новая выставочная экспозиция «Свияжский Ольгинский детский приют трудолюбия. 1899–1917» в историческом здании приюта. В позднесоветские годы здесь находились коммуналки, а теперь разместился музей, посвященный благотворительности. На открытие пришли воспитанники и сотрудники социально-реабилитационного центра для детей и подростков с девиантным поведением «Дуслык».

В честь великой княжны Ольги Николаевны

Впервые здание приюта на улице Александровской в Свияжске открыли 1 июня 2022 года. Тогда в нем можно было увидеть макет дома с двумя спальнями, кухней, переплетной мастерской. По словам Сергея Насекина, чья студия «Айбат» занималась музеем, миниатюра (в масштабе примерно 25 к 1) была готова уже в 2019-м. Здание восстанавливали два года, но процесс передачи объекта затянулся, так что полностью его открыли только сейчас.

— Известно по описаниям, по отчетам, какие здесь были помещения, — указывает заместитель директора музея-заповедника по научной работе Елена Карташова. — Как они располагались точно, мы не знаем, но по планировке, по тому, где находились печи, это можно представить.

В создании выставки участвовала Научная библиотека имени Лобачевского КФУ. Помимо макета в музее можно увидеть, к примеру, детские книги и настольные игры, инструменты для рукоделия и печати, документы. Много информации представлено на мультимедийных стендах. При этом, по словам Елены Карташовой, в архивах не удалось найти ни одной фотографии собственно Свияжского приюта. Так что здесь представлены снимки из других.

Макет дом был готов еще в 2019 году. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ольгинских приютов по стране было немало. Как пишет ученый секретарь музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Наталья Архиреева, к 1910 году в России их было 36 (14 — в губернских и областных городах, 22 — в уездных городах и селах). В Татарстане они были в Казани, Мамадыше, Чистополе, в Алексеевском (и в селе Бутлеровка).

Назвали их в честь первенца Николая II — великой княжны Ольги Николаевны. Их начали создавать в 1896 году, а в Свияжске приют появился 1 октября 1899 года по инициативе руководства Казанской губернии и петербургского Попечительства о домах трудолюбия и работных домах, действовавших под покровительством императрицы Александры Федоровны. Таким образом, в этом году приюту исполнилось 125 лет.

Елена Карташова говорит, что фотографий самого приюта в архивах найти не удалось. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Воспитание через труд

В Свияжском приюте жили и мальчики, и девочки, это были и сироты, и дети, потерявшие одного родителя. Всего около 15-22 крестьянских и мещанских детей. Также здесь жили надзирательница, кухарка и мастер-переплетчик (их фигуры встречают посетителей в комнатах). Вставали дети в шесть утра, учились в местных заведениях (младшие оставались в приюте). Был здесь свой сад и огород.

Детские приюты существовали, конечно, и раньше, говорит Карташова. Но у Ольгинских была особенность, указанная в названии, — трудолюбие. Воспитывали здесь, обучая ремеслам, в частности, переплетному делу, работе на чулочной машине или швейному мастерству. Ребят набирали с 6 лет, мальчиков выпускали в 15, девочек — годом позже.

Поскольку музей посвящен благотворительности, в нем много говорится о городском голове Василии Федоровиче Каменеве. Он пожертвовал этот дом (с флигелем) и участок, который раньше, до современных переделов собственности, был в два раза больше. В завещании он пожертвовал приюту 10 тысяч рублей. Также приюту помогали жена судебного следователя Варвара Парамонова, судебный следователь Александр Котелов, его супруга Мария и другие. А в 1911-м в попечительном обществе состояло 84 человека. Капитал хранился в ценных бумагах с начислением процентов. Помимо членских взносов, сюда шли пожертвования, кружечный сбор, плата за пользование баней. Земство давало в год 100 рублей, а городская дума — 50-75 рублей. Помогало и рукоделие с мастерской. Содержание одного воспитанника в среднем в год обходилось в 80-95 рублей.

В комнатах гостей встречают фигуры, это, к примеру, благотворитель. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Первый в республике музей, посвященный благотворительности, открылся у нас в Свияжске»

После революции в Свияжске было уже несколько детдомов — виной тому и Гражданская война. В музее указывают, вероятно, функция здания не прерывалась. В Свияжске в XX веке жило много детей, включая эвакуированных, здесь работала школа-интернат для слепых и слабовидящих.

Директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин отмечает, что период истории еще не изучен, но он надеется, что удастся найти родственников тех, кто жил на острове в то время.

Позднее в здании устроили коммунальные квартиры, где жили и бывшие работники детского дома.

Артем Силкин обещает, что экспозиция будет расширяться. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Здание пришло в негодность. Половина была просто обрушена, в полу — дыры. Состояние было ужасающее. Спасибо фонду «Возрождение», который поддержал идею реставрации и музеефикации этой постройки, поверил в этот проект. Это символично, ведь и фонд занимается благотворительностью, — говорит Силкин. — Первый в республике музей, посвященный благотворительности, открылся у нас в Свияжске. Мы намерены эту тему расширять и дополнять, ведь она связана не только с Ольгинским приютом.

Туристический поток в Свияжск в этом году незначительно увеличился, отмечает Силкин, из-за ремонта трассы М-7. Но при этом туристы стали активнее посещать остров и мероприятия, то есть ездить в музей-заповедник осознанно. В частности, и в новом музее будут проходить концерты и литературные вечера.