Госдума одобрила законопроект, позволяющий экс-президенту стать пожизненным сенатором
Госдума РФ приняла в первом чтении проект о возможности экс-президента после сложения полномочий стать сенатором пожизненно.
Согласно проекту, экс-президент России получает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Оно может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий.
При этом глава государства, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу, пишет «РИА Новости».
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета Федерации РФ, а также о статусах сенатора и депутата 31 октября.
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