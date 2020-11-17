Госдума одобрила законопроект, позволяющий экс-президенту стать пожизненным сенатором

Госдума РФ приняла в первом чтении проект о возможности экс-президента после сложения полномочий стать сенатором пожизненно.

Согласно проекту, экс-президент России получает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации заявления с приложением необходимых документов. Оно может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий.

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При этом глава государства, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу, пишет «РИА Новости».



Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законы о формировании Совета Федерации РФ, а также о статусах сенатора и депутата 31 октября.

