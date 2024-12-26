Российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
— В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Гигант, — говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, Минобороны сообщило о нанесении поражения формированиям ВСУ в районах Северска, Часова Яра, Курахова и Дружковки в ДНР, где были поражены подразделения аэромобильной и механизированной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.
Согласно данным Минобороны, потери украинской армии составили до 230 человек, 122-мм гаубица Д-30, автомобиль, а также 105-мм орудие М119 американского производства.
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