Российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР

Фото: Дарья Пинегина

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

— В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Гигант, — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, Минобороны сообщило о нанесении поражения формированиям ВСУ в районах Северска, Часова Яра, Курахова и Дружковки в ДНР, где были поражены подразделения аэромобильной и механизированной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.

Согласно данным Минобороны, потери украинской армии составили до 230 человек, 122-мм гаубица Д-30, автомобиль, а также 105-мм орудие М119 американского производства.