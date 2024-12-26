Онлайн-рекламодателей обяжут отчислять 3% дохода в федеральный бюджет России с 2025 года

Фото: Сейтумерова Анна

Владимир Путин подписал закон, который обязывает распространителей онлайн-рекламы, ориентированной на пользователей из России, отчислять 3% от квартального дохода в федеральный бюджет. Соответствующий документ опубликовали на сайте законодательной деятельности.

Инициатива вступит в силу 1 марта 2025 года и вносит изменения в действующий закон «О рекламе».

Отчисления будут направлены на поддержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин и баз данных, включенных в единый реестр. Эти средства также могут быть использованы для финансирования развития информационных ресурсов, перечень которых будет установлен правительством России.

Кроме того, новый закон уточняет нормы о социальной рекламе: теперь она должна составлять не менее 5% от общего объема интернет-рекламы, включая сайты объявлений и агрегаторы. Распространение социальной рекламы потребует обязательного заключения договора, как возмездного, так и безвозмездного.

Напомним, что объем рекламного рынка в 2024 году увеличится на 41% и составит 1,21 трлн рублей, согласно исследованию рекламного холдинга Group4Media.



Анастасия Фартыгина