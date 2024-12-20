Зеленодольск вышел на тропу войны с киосками

Город требует привести ларьки в цивилизованный вид, бизнес просит поддержки

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В Зеленодольске намерены ликвидировать все киоски, которые портят внешний вид города. В последние годы в городе участились жалобы населения на стихийные рынки. Масштабные планы муниципалитета в наведении порядка в сфере нестационарной торговли «Реальному времени» подтвердил главный архитектор Зеленодольска Дамир Шакиров. Ранее глава района Михаил Афанасьев пообещал «принимать жесткие решения» и начать «вычищать город» от ларьков.

«Киоск на киоске — нагромождение»

Жители Зеленодольска не первый год жалуются на хаотично растущую нестационарную торговлю. Некоторые продавцы самовольно занимают часть дворов и тротуаров, мешая населению. Так, жильцы домов с улицы Комарова еще в 2022-м возмущались, что лишились части придомовой территории, где могли отдыхать, поскольку ее захватил стихийный рынок, вырубив всю зелень. Много жалоб и от других горожан:

— Большинство киосков стоят незаконно. Только их начинают убирать, как на другом месте вырастают новые, и так по кругу.



— Остановка Чехова — киоск на киоске, нагромождение. А рынок «Позис» — Вьетнамский рынок 90-х годов.



— Когда уже в Мирном сделают нормальный рынок, крытый, как в городе, а не то что этот?

Многие указывают и на то, что торговцы нарушают требования СанПиН, пожарные нормы и другие правила: не соблюдают минимальное расстояние — 50 метров между торговыми точками и домами, ширину пожарного проезда, пожаробезопасное расстояние от киосков до жилья, минимальное количество парковочных мест на торговую площадь. Не говоря уже о том, что многие из ларьков имеют неприглядный вид.

Многие из ларьков имеют неприглядный вид и портят облик города. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Мы не против торговли, а против облика этих объектов»

Негодование населения в этом вопросе полностью разделяет главный архитектор Зеленодольска. Дамир Шакиров рассказал «Реальному времени» о больших планах города привести в порядок объекты нестационарной торговли. Так муниципалитет намерен повторить путь Казани, которая несколько лет назад уже боролась с безобразными торговыми прилавками на улицах города. Успешный опыт столицы пригодится и Зеленодольску.

— Я хочу поднять вопрос о киосках. Его уже неоднократно обсуждали в части законности размещения, соответствия нормативно-правовым документам. Сейчас говорим о том, как регламентировать деятельность ларьков, которые портят внешний облик города, особенно если они на частной земле. Решаем, как нам лучше поступить. Почему у нас рыночные площади простаивают, а ларьки, которые понатыкали как попало, все работают, надо пересмотреть вопрос, почему у нас сложилась такая ситуация, — сообщил Дамир Шакиров.

По его словам, речь идет о десятках объектов нестационарной торговли на оживленных перекрестках города. «Стоят невпопад, порой на пешеходных и транспортных маршрутах, практически на прохожих вываливают свои носки, белье и прочие товары. Зачастую и сами продавцы выглядят неопрятно», — заметил он. Кроме того, есть киоски, которые были установлены без согласования с администрацией Зеленодольска, поэтому в отношении их судом вынесены решения о демонтаже.

Негодование населения в этом вопросе полностью разделяет главный архитектор Зеленодольска. Дамир Шакиров рассказал о планах города привести в порядок объекты нестационарной торговли. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У нас есть прецедент. После суда два таких ларька убрали и на этом месте сделали благоустройство территории, добавили озеленение, и сейчас людям там комфортнее ходить. Потому что раньше они шли между рядов с трусами, носками, фруктами и овощами — там было не протиснуться, продавцы же буквально под ноги лезли, — привел пример главный архитектор города.

Есть нарекания и к тем предпринимателям, которые установили свои павильоны, казалось бы, по согласованию с властями. Однако вместо обещанного благоустройства территории они, к примеру, открыли еще две или три торговые точки рядом с первой. «Мы хотим применить так сказать превентивный удар по одному из таких ларечных пространств. Хотим показать как пример: почему этот бизнесмен делает вот так, а не строит двухэтажный хороший объект с офисными помещениями, пусть даже с торговлей внутри? Пожалуйста, мы же не против того, чтобы люди развивали свой бизнес и торговали. Мы против внешнего облика этих объектов», — подчеркнул Дамир Шакиров.

По правилам благоустройства все объекты, включая торговые, должны быть согласованы с МБУ «Управление архитектуры и градостроительной политики Зеленодольского муниципального района». Но на практике предприниматели не всегда выполняют эти требования, а с учетом действия моратория на проверки малого и среднего бизнеса, муниципалитет не может привлечь нарушителей к ответственности.

По правилам благоустройства все объекты, включая торговые, должны быть согласованы с МБУ «Управление архитектуры и градостроительной политики Зеленодольского муниципального района». Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Будем принимать жесткие решения!»

Проблема хаотичной нестационарной торговли актуальна для многих городов Татарстана. Казань первой взялась ее решать. В 2017 году в мэрии столицы определились с тем, как должны выглядеть киоски в городе. Бизнесу предложили большой выбор типовых проектов, добавив к 11 старым еще 21 новый. В результате для каждого вида бизнеса — продажи сувениров, выпечки, мороженого — разработали свой дизайн торгового павильона. Главный архитектор Зеленодольска считает, что можно взять за основу этот опыт.

— Все верно, это проблема не только Зеленодольска, но наших жителей она особенно волнует, они часто обращаются с вопросом: «Почему эти киоски разрешили?». А я не разрешаю их строить! Судя по откликам, такие ларьки напрягают людей, и они напрягают меня, с точки зрения архитектуры. Но я хочу изучить вопрос со всех сторон — не только со своей, но и бизнеса, — отметил Дамир Шакиров, что готов к диалогу с предпринимателями.

По его словам, в Управлении архитектуры и градостроительной политики города могут подготовить методические рекомендации о том, как должны выглядеть нестационарные объекты торговли, как их размещать, какие условия соблюдать, чтобы они никому не мешали и не портили, а улучшали городскую среду. «А эти объекты в основном стоят на каких-то подставках, на кирпичах, построены из самых дешевых материалов, и через год уже обклеены листовками, стоят помятые и поломанные», — посетовал Шакиров. Еще летом зачистку города от многочисленных киосков пообещал и глава района Михаил Афанасьев.

Еще летом зачистку города от многочисленных киосков пообещал и глава района Михаил Афанасьев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— По киоскам работу начали, по первым объектам уже выиграли суды. Они начинают защищаться, но это бесполезно. Мы как государство тоже будем отстаивать свою позицию. Постепенно в рамках судебной практики мы полностью будем ликвидировать такие объекты. Город должен быть красивым. Начнем с территории «Позис Омикрон» и постепенно, в рамках судебной практики, будем вычищать город. Как бы это ни было сложно, мы готовы ко всему. Где нужно, будем принимать жесткие решения, — предупредил мэр.

«Бизнесу сейчас очень тяжело»

В бизнес-сообществе впечатлены глобальными планами властей Зеленодольска. При этом проблему признают и сами предприниматели, но также просят город выслушать их предложения.

— Для решения проблемы нужно собрать круглый стол с участием представителей муниципалитета и предпринимателей Зеленодольска. Как раз будет прямой диалог бизнеса и власти, и каждый выскажет свою позицию. Чиновники тоже должны учесть все нюансы и сложности наших реалий. Высокая инфляция, рост ключевой ставки, падение рубля, западные санкции — все это оказывает на нас давление. Бизнесу сейчас очень тяжело, поэтому власти должны не только ограничивать, но и оказывать поддержку, — считает вице-президент Ассоциации предприятий МСБ РТ Раиль Гатауллин.

— В Казани было несколько волн борьбы против киосков. Город после этого причесали, он заметно похорошел, стал более привлекательным для туристов. Но решая эту проблему, надо выстроить систему взаимодействия всех сторон. Городу нужно согласовать свои архитектурные предложения, чтобы варианты павильонов были удобны покупателям и бизнесу не принесли непосильных затрат. И чтобы не было такого: бизнесмен говорит, что готов изменить облик, а его все равно убирают, и на этом месте появляется не менее страшный ларек, — призвал замглавы ТПП РТ Артур Николаев.

Общественный представитель по защите прав предпринимателей Зеленодольска Альбина Динмухаметова в курсе этой неприглядной стороны нестационарной торговли и реализации первых шагов города по решению проблемы. По ее словам, к ней обращались владельцы торговых объектов, «приговоренных» судом к сносу.

— Но там были киоски, расположенные на остановках общественного транспорта. В той ситуации предприниматели сами были виноваты. Для того, чтобы сэкономить, они взяли землю у физлица, но когда произошли изменения в законодательстве, своевременно не переоформили участок, хотя у них были такие возможности. В итоге суд они проиграли, — сообщила она.

Сейчас в городе действуют новые правила благоустройства, которые устанавливают требования к размещению и внешнему виду киосков. До предпринимателей они доведены, отметила собеседница издания, однако бизнес не всегда им следует: «Говорят, что это большие затраты, но более половины субъектов МСБ все же придерживается этих правил». На одной из сессий зеленодольские депутаты обсуждали недопустимость создания таких торговых точек, которые не только портят вид, но и мешают жителям ближайших домов.