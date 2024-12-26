В Татарстане открылся обновленный Иштуганский дом культуры после капремонта

В Сабинском муниципальном районе Татарстана состоялось открытие Иштуганского дома культуры, который прошел капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта республики.

Общая площадь обновленного здания составляет 603,8 кв. м. В ходе работ были выполнены значительные улучшения:

утеплен чердак;

отремонтирован фасад;

заменены окна и двери;

обновлены инженерные сети и внутренние отделочные работы.

Анастасия Фартыгина