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В Татарстане открылся обновленный Иштуганский дом культуры после капремонта

21:12, 26.12.2024
В Татарстане открылся обновленный Иштуганский дом культуры после капремонта
Фото: взято из телеграм-канала Министерства культуры РТ

В Сабинском муниципальном районе Татарстана состоялось открытие Иштуганского дома культуры, который прошел капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта республики.

Общая площадь обновленного здания составляет 603,8 кв. м. В ходе работ были выполнены значительные улучшения:

  • утеплен чердак;
  • отремонтирован фасад;
  • заменены окна и двери;
  • обновлены инженерные сети и внутренние отделочные работы.
взято из телеграм-канала Министерства культуры РТ
Анастасия Фартыгина

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