В Татарстане открылся обновленный Иштуганский дом культуры после капремонта
В Сабинском муниципальном районе Татарстана состоялось открытие Иштуганского дома культуры, который прошел капитальный ремонт в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта республики.
Общая площадь обновленного здания составляет 603,8 кв. м. В ходе работ были выполнены значительные улучшения:
- утеплен чердак;
- отремонтирован фасад;
- заменены окна и двери;
- обновлены инженерные сети и внутренние отделочные работы.
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