В новогоднюю ночь казанский наземный транспорт будет работать до двух часов ночи

Фото: Максим Платонов

В новогоднюю ночь наземный транспорт Казани продолжит свою работу до 2.00, тогда как метро закроется в полночь. С 29 декабря по 8 января весь городской транспорт будет функционировать по графику выходного дня, что обеспечит удобство передвижения для жителей и гостей столицы Татарстана в праздничный период. Об этом сообщили в пресс-службе ЦУР республики.

Особое внимание будет уделено 7 января, когда организуют дополнительные автобусы для тех, кто планирует посетить ночную рождественскую службу. После завершения богослужения в соборе Казанской иконы Божией Матери пассажиры смогут воспользоваться автобусами №10, 23, 30, 60 и 89 от остановки «КАИ» в 2.00.



Напомним, что в 2024 году в Казани на покупку нового общественного транспорта потратили более 4 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина