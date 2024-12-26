Юрист предупредил о рисках при украшении подъездов к праздникам

Фото: Динар Фатыхов

Декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов предупредил, что украшение подъездов к праздникам может повлечь за собой неприятные последствия, вплоть до штрафов. Несмотря на отсутствие прямого запрета в законодательстве, существуют правила использования общего имущества многоквартирных домов, за нарушение которых предусмотрена ответственность. Об этом пишет RT.

Согласно Жилищному кодексу, собственники квартир имеют право использовать общее имущество, но обязаны соблюдать интересы других жильцов и требования законодательства. Главное из этих требований — соблюдение правил пожарной безопасности. Украшения, особенно электрические гирлянды, должны быть сертифицированными и установленными с минимальным риском возгорания. Нарушение этих правил может повлечь административную (ст. 20.4 КоАП РФ) или даже уголовную (ст. 219 УК РФ) ответственность в случае пожара.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также, по словам юриста, украшения не должны мешать другим жителям, загораживая проход или создавая шум, что может быть расценено как нарушение прав соседей. В таких случаях недовольные жильцы могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с требованием устранить нарушения.

Кроме того, в случае повреждения общедомового имущества в результате установки украшений виновный должен будет компенсировать ущерб.

В заключение Виноградов подчеркнул необходимость согласования украшений с управляющей компанией и жильцами дома, а также соблюдения всех требований пожарной безопасности и бережного отношения к общедомовому имуществу.

Рената Валеева